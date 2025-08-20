Was ist Asset Performance Management?

Effektives APM beginnt in der ersten Phase des Assetlebenszyklus –der Planung. Noch vor der Anschaffung eines Assets müssen sich die Entscheidungsträger Gedanken darüber machen, wie sich der Betrieb und die Instandhaltung des Assets in ihre allgemeinen Abläufe einfügen. Dazu müssen sie den Wert des Assets ermitteln.

Die Bewertung von Assets ist je nach Unternehmen und Branche sehr unterschiedlich. In einem Lebensmittellieferunternehmen sind beispielsweise der Allgemeinzustand und die Leistung der für den Warentransport eingesetzten Fahrzeuge von entscheidender Bedeutung. Ein Softwareunternehmen besitzt zwar einen Fuhrpark, den es von Zeit zu Zeit einsetzt, aber der Zustand und die Leistung der Fahrzeuge sind für den täglichen Geschäftsbetrieb nicht entscheidend. Diese beiden Organisationen würden daher dasselbe Asset unterschiedlich bewerten. Wenn Sie mit der Gestaltung Ihres APM beginnen, wählen Sie zunächst die Assets aus, die für den Geschäftsbetrieb von entscheidender Bedeutung sind. Sie können sich später mit dem Zustand Ihrer Vermögenswerte mit niedrigerer Priorität befassen.