Was ist Asset Performance Management?

Asset Performance Management (APM) ist ein strategischer Ansatz für die Verwaltung der Assets, die Unternehmen im täglichen Geschäftsbetrieb einsetzen. Unternehmen verlassen sich auf APM, um die Leistung ihrer wertvollsten Assets, einschließlich Gebäude, Ausrüstung, Fahrzeuge, Software und Technologie, zu optimieren.
Leistungsstarke APM-Lösungen kombinieren Software und bewährte Verfahren des Asset-Managements, um die Leistung und Zuverlässigkeit von z B. intelligenten Bürogebäuden oder auch einer Fahrzeugflotte zu steigern. Mithilfe modernster Funktionen wie vorausschauender Wartung, KI-gestützter Analyse und Fernüberwachung trägt APM dazu bei, die Wahrscheinlichkeit von Gerätefehlern zu verringern, die Assetzuverlässigkeit zu verbessern und die Lebensdauer von Assets zu verlängern, ohne unnötige Kosten zu verursachen.
Ein Asset ist alles, was für eine Organisation nützlich oder wertvoll ist. Der Begriff kann sowohl physische als auch nicht-physische Assets wie Infrastruktur und Geräte, Kapital (Geld) und Arbeitskräfte umfassen. Einfach ausgedrückt ist ein Asset alles, was ein Unternehmen besitzt und für seine Geschäftstätigkeit einsetzt.
Asset Lifecycle Management (ALM) ist der Prozess, mit dem anlagenintensive Unternehmen dafür sorgen, dass ihre Assets während ihrer gesamten Lebensdauer reibungslos funktionieren. Asset Performance Management (APM) ist ein strategischer Ansatz, mit dem Unternehmen die Performance ihrer Assets maximieren. Beide Ansätze befassen sich mit dem Zustand und der Leistung von Assets, aber ALM konzentriert sich auf alle Phasen des Assetlebenszyklus, einschließlich der Planungs-, Nutzungs- und Stilllegungsphase, während APM sich ausschließlich auf die Assetleistung während der Nutzungsphase konzentriert.
Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen nutzen APM als Teil ihrer Gesamtstrategie für Assets aus einer Vielzahl von Gründen, darunter die Reduzierung der Wahrscheinlichkeit von Anlagenfehler, die Verringerung ungeplanter Ausfallzeiten und die Minimierung der Wartungskosten. Moderne APM-Lösungen verbessern in der Regel auch die Compliance-Fähigkeiten, die Diagnosemöglichkeiten der Geräte, die Konnektivität der Anlagen und die Wartungssysteme.
Hier sind einige der Vorteile, die die meisten Unternehmen verzeichnen, wenn sie effektives APM einsetzen.
Wenn Unternehmen den Zustand und die Leistung ihrer wertvollsten Assets strategisch überwachen, senken sie ihre Betriebskosten und verringern die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen, die zu ungeplanten Wartungsarbeiten führen könnten. Durch den Einsatz von vorbeugender und vorausschauender Wartung können sie ihre Voraussagen verbessern und Reparaturen entsprechend planen – anstatt sie nach einem unerwarteten Ausfall durchführen zu müssen.
Wartungsaufgaben sind für die Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Produktivität der Assets einer Organisation von entscheidender Bedeutung. Ihre Kosten können jedoch stark variieren und sich auf die Rentabilität des Unternehmens auswirken. Die durch einen soliden APM-Ansatz erzielten Verbesserungen der Entscheidungsfähigkeit helfen Unternehmen, übermäßige und unnötige Wartungsarbeiten zu vermeiden.
Moderne APM-Lösungen nutzen KI und maschinelles Lernen (ML) zur Bereitstellung vorausschauender und vorbeugender Wartung und sorgen für Verbesserungen der Assetverfügbarkeit und des Assetzustands. Betreiber, die sich diese neuen Technologien zunutze machen, sind besser in der Lage, Reparaturstrategien zu empfehlen, die dazu beitragen, kostspielige Ausfallzeiten der Assets zu reduzieren, auf die das Unternehmen angewiesen ist.
Viele ressourcenreiche Unternehmen nutzen heute die Fähigkeiten des Internets der Dinge (IoT) und künstliche Intelligenz (KI) als Teil einer allgemeinen APM-Strategie, um Möglichkeiten für mehr Effizienz zu erkennen. Während Führungskräfte in der Vergangenheit bis zum Monats- oder Quartalsende warten mussten, um die Leistungszahlen zu überprüfen, können sie heute dieselben Daten in Echtzeit erhalten. In einer Fallstudie aus dem Jahr 2022 gaben 51 Prozent der Unternehmen an, dass sie der Steigerung der betrieblichen Effizienz Vorrang vor anderen Initiativen einräumen würden.¹
Die leistungsstärksten APM-Lösungen von heute nutzen Software, Tools und einen datengesteuerten Ansatz, um Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Initiativen zur digitalen Transformation zu unterstützen. APM-Softwarelösungen helfen Führungskräften, eine einheitliche Strategie zu entwickeln, ihre Risikomanagementfähigkeiten zu verbessern und operative Spitzenleistungen zu erbringen. Hier sind drei Schritte zum Aufbau eines effektiven APM-Programms in Ihrem Unternehmen.
Effektives APM beginnt in der ersten Phase des Assetlebenszyklus –der Planung. Noch vor der Anschaffung eines Assets müssen sich die Entscheidungsträger Gedanken darüber machen, wie sich der Betrieb und die Instandhaltung des Assets in ihre allgemeinen Abläufe einfügen. Dazu müssen sie den Wert des Assets ermitteln.
Die Bewertung von Assets ist je nach Unternehmen und Branche sehr unterschiedlich. In einem Lebensmittellieferunternehmen sind beispielsweise der Allgemeinzustand und die Leistung der für den Warentransport eingesetzten Fahrzeuge von entscheidender Bedeutung. Ein Softwareunternehmen besitzt zwar einen Fuhrpark, den es von Zeit zu Zeit einsetzt, aber der Zustand und die Leistung der Fahrzeuge sind für den täglichen Geschäftsbetrieb nicht entscheidend. Diese beiden Organisationen würden daher dasselbe Asset unterschiedlich bewerten. Wenn Sie mit der Gestaltung Ihres APM beginnen, wählen Sie zunächst die Assets aus, die für den Geschäftsbetrieb von entscheidender Bedeutung sind. Sie können sich später mit dem Zustand Ihrer Vermögenswerte mit niedrigerer Priorität befassen.
Eine Technik, die beim APM immer wertvoller geworden ist, ist die Erstellung eines digitalen Zwillings. Ein digitaler Zwilling ist eine virtuelle Nachbildung eines Assets. Damit können Anwender Tests durchführen und die Leistung anhand von Simulationen vorhersagen. Mit einem guten digitalen Zwilling können Entscheidungsträger einschätzen, wie gut ein Asset unter den Bedingungen, denen es ausgesetzt sein wird, voraussichtlich abschneiden wird. Digitale Zwillinge helfen Betreibern und Wartungsmitarbeitern, Leistungsprobleme zu erkennen und Einblicke in mögliche Verbesserungen an Wartungsplänen zu erhalten.
Wenn es um die Überwachung der Assetleistung und die Automatisierung kritischer Assetabläufe geht, ist APM-Software, wie z. B. ein Enterprise Asset Management (EAM) System, entscheidend für die Umsetzung einer effektiven Strategie. EAM kombiniert Software und Services, um Unternehmen bei der Wartung, Kontrolle und Optimierung ihrer Betriebsanlagen zu unterstützen. Angesichts der Datenmengen, die heutzutage über das Internet der Dinge generiert werden, verlassen sich Instandhaltungsmanager immer mehr auf Management-Software wie EAM, die mit KI-gestützter Datenanalyse ausgestattet ist, um intelligentere Entscheidungen zu treffen.
Zusätzlich zu EAM setzen viele APM-Initiativen ein computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS) ein, um Wartungsabteilungen dabei zu unterstützen, wichtige Assetinformationen zu zentralisieren. Ein CMMS teilt den Wartungsmanagern mit, wo sich ein Asset befindet, welche Art von Dienstleistungen oder Reparaturen es benötigt und wer sie durchführen sollte. Ein leistungsfähiges CMMS kann wichtige Informationen über ein Asset für die Betreiber sofort zugänglich und überprüfbar machen.
Die effektivsten APM-Konzepte beruhen heute auf der Fähigkeit, regelmäßige Wartungsarbeiten zu planen, um Ausfälle von Assets zu verhindern und die Leistung kontinuierlich in Echtzeit zu bewerten. Diese beiden Strategien der vorbeugenden und vorausschauenden Wartung sind entscheidend für den Erfolg vieler APM-Initiativen.
Bei der vorbeugenden Wartung werden regelmäßig geplante Wartungsaktivitäten durchgeführt, um die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von Assets zu verringern. Ausfallzeiten werden anhand von Best Practices und historischen Durchschnittswerten, wie z. B. der mittleren ausfallfreien Zeit (MTBF), geplant.
Bei der vorausschauenden Wartung wird der Zustand eines Assets mithilfe von Sensoren, die Daten über das Assets in Echtzeit sammeln, kontinuierlich bewertet und neu bewertet. Diese Daten werden dann in ein KI-fähiges EAM oder CMMS eingespeist, wo fortschrittliche Datenanalysetools und Prozesse wie ML Probleme in Echtzeit identifizieren, erkennen und beheben. Basierend auf diesen Daten und der anschließenden Analyse werden mithilfe von Algorithmen Modelle erstellt, die vorhersagen, wann in Zukunft potenzielle Probleme mit einem Gerät auftreten können. Die vorausschauende Wartung senkt nachweislich die Wartungskosten, verringert die Ausfallzeiten von Assets um 35–50 Prozent und verlängert die Lebensdauer von Assets um 20–40 Prozent.²
Wenn Sie wissen möchten, ob Ihre APM-Strategie funktioniert oder nicht, ist die Auswahl der richtigen Erfolgskennzahlen von entscheidender Bedeutung. Anhand von KPIs lässt sich feststellen, ob ein strategischer Ansatz erfolgreich war, und sie helfen den Führungskräften, die Auswirkungen ihrer Entscheidungen zu verstehen. Die Wahl der falschen Kennzahl kann ein ungenaues Bild über die Leistung eines Assets vermitteln und dazu führen, dass Unternehmen strategische Entscheidungen treffen, die auf lange Sicht möglicherweise schädlich sind.
Viele Faktoren beeinflussen die Art und Weise, wie Leistungskennzahlen ermittelt werden, darunter die Branche, in der Ihr Unternehmen tätig ist, seine Größe, die Art seiner Assets und seine allgemeinen Geschäftsprioritäten. Hier sind einige bewährte Methoden, mit denen Unternehmen den Erfolg ihrer APM-Initiativen messen.
Die vielleicht am häufigsten verwendete Kennzahl zur Bewertung des Erfolgs eines Wartungsprogramms ist die MTBF der Assets, mit deren Reparatur es beauftragt wurde. MTBF ist eine einfache Formel, die die durchschnittliche Zeit zwischen den erforderlichen Reparaturen an einem Gerät berechnet, indem die Gesamtbetriebszeit durch die Anzahl der Ausfälle in dieser Zeit dividiert wird. Eine Wartungsabteilung, deren Assets eine hohe MTBF aufweisen, wird in der Regel als „stark“ bewertet.
Die Gesamtanlageneffektivität (Overall Equipment Effectiveness, OEE) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), ist ebenso bekannt und gängig wie die MTBF und eine weitere vielfach eingesetzte Kennzahl zur Messung der Assetleistung. Sie konzentriert sich auf drei Messgrößen: Verfügbarkeit, Leistung und Qualität der Ausrüstung. Die „Verfügbarkeit“ wird anhand der tatsächlichen Produktionszeit des Assets im Vergleich zu seiner geplanten Produktionszeit ermittelt, die „Leistung“ misst, wie gut das Asset im Vergleich zu seinem maximalen Potenzial arbeitet, und die „Qualität“ bewertet die Produktionsrate von Produkten, die als „gut“ eingestuft werden, im Vergleich zu den Produkten, die Mängel aufweisen oder Nacharbeit erfordern. Um den OEE-Wert des Assets zu ermitteln, werden diese drei Faktoren miteinander multipliziert.
Zwei weitere Messgrößen für den Erfolg eines APM-Programms sind die Geschwindigkeit und Effektivität, mit der die Wartungstechniker die ihnen zugewiesenen Arbeitsaufträge abschließen, und der Gesamtprozentsatz der abgeschlossenen gegenüber den nicht abgeschlossenen Arbeiten.
Die Kennzahl „Häufigkeit von Notfallwartungsaufgaben“, die in der Regel mit langfristigen Wartungsstrategien in Verbindung gebracht wird, gibt Aufschluss über die Wirksamkeit eines Programms für vorbeugende Instandhaltung. Einfach ausgedrückt: Je besser eine Wartungsabteilung die vorbeugende Wartung durchführen kann, desto seltener sollten Ausfälle sein, die eine notfallmäßige Maßnahme erfordern.
Die umfassendsten Lösungen für das Asset Performance Management von heute sind mit fortschrittlichen technologischen Funktionen wie IoT, KI-gestützter Analyse und Überwachung sowie cloudbasiert Funktionen ausgestattet. Die IBM Maximo® Application Suite ist eine vollständig integrierte Plattform, die Unternehmen bei der Weiterentwicklung ihrer Wartungsabläufe von der zeitgesteuerten Planung hin zu einer zustandsbasierten, vorausschauenden Wartung unterstützt, die auf Erkenntnissen in Echtzeit basiert. IBM Maximo unterstützt Unternehmen nachweislich bei der Steigerung der Assetleistung, der Verlängerung der Lebensdauer von Assets und der Reduzierung von Kosten und Ausfallzeiten.
Holen Sie mit der Maximo Application Suite den größten Nutzen aus Ihren Unternehmensassets heraus. Dabei handelt es sich um eine einzige, integrierte cloudbasierte Plattform, die KI, IoT und Analysen nutzt, um die Leistung zu optimieren, den Lebenszyklus von Assets zu verlängern und betriebliche Ausfallzeiten und Kosten zu reduzieren.
1 „Enterprise Asset Management 1.0“ (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) IDC MaturityScape, 30. März 2022
2 "Quantifizierung des Wertes der vorausschauenden Wartung" (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) Nucleus Research, 8. Mai 2023