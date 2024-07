In der ersten Phase bewerten die Stakeholder den Bedarf an einem Asset, seinen voraussichtlichen Wert für das Unternehmen und seine erwarteten Kosten. Sie formulieren einen Plan für den Betrieb und die Wartung des Assets und berücksichtigen sorgfältig alle Risiken, die mit dem Erwerb des Assets verbunden sind. Die Risiken können je nach Art des Assets und des Unternehmens variieren, umfassen aber in der Regel die Wahrscheinlichkeit technologischer Fortschritte, die ein Asset überflüssig machen könnten, die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen und/oder Ersatzbeschaffungen sowie die Verfügbarkeit von Ressourcen, die für den Betrieb eines Assets benötigt werden, wie z. B. Kraftstoff und/oder Ersatzteile.

Bewertung: Es ist wichtig, sorgfältig zu ermitteln, welchen Gesamtwert ein Asset für ein Unternehmen hat. Dazu müssen die Entscheidungsträger die wahrscheinliche Nutzungsdauer eines Assets und seine voraussichtliche Leistung im Laufe der Zeit berücksichtigen. Angesichts der Menge an Informationen, die heute über das Internet der Dinge (IoT) zur Verfügung stehen, wird die Erstellung eines digitalen Zwillings eines in Frage kommenden Assets in der Planungsphase immer wichtiger.

Erstellung eines digitalen Zwillings: Ein digitaler Zwilling ist eine virtuelle Nachbildung eines Assets. Damit können Anwender Tests durchführen und die Leistung anhand von Simulationen vorhersagen. Mit einem guten digitalen Zwilling können Entscheidungsträger einschätzen, wie gut ein Asset unter den Bedingungen, denen es ausgesetzt sein wird, voraussichtlich abschneiden wird. Laut einem kürzlich erschienenen Bericht von Mind Commerce (2) wird die Technologie des digitalen Zwillings in naher Zukunft für Unternehmen wahrscheinlich unverzichtbar werden und mit ihren fortschrittlichen Funktionen zur Überwachung von Assets die Grundlage für Unternehmen in der „vernetzten IoT-Ära“ bilden.