Vorbeugende Wartung vs. vorausschauende Wartung

Beide Arten von Wartungsstrategien erhöhen die Betriebszeit und reduzieren die Ausfallzeit, wodurch die Zuverlässigkeit und der Lebenszyklus der Assets verbessert werden. Die Hauptunterschiede liegen im Zeitpunkt und in der Fähigkeit, den künftigen wahrscheinlichen Zustand eines Assets vorherzusagen.

Programme zur vorbeugenden Wartung nutzen historische Daten, um den zu erwartenden Zustand eines Assets vorherzusagen, und planen routinemäßige Wartungsaufgaben in regelmäßigen Abständen im Voraus. Dies ist zwar gut für die Planung, aber es kann passieren, dass die Assets zu wenig oder zu lange gewartet werden, da die überwiegende Mehrheit der Assetfehler unerwartet ist. Es kann vorkommen, dass ein Problem zu spät diagnostiziert wird, um beispielsweise Schäden an einem Asset zu verhindern, was wahrscheinlich zu einer längeren Ausfallzeit während der Reparatur führt, oder es können Zeit und Geld aufgewendet werden, wenn keine Notwendigkeit besteht.

Vorausschauende Wartung vermeidet unnötige Wartung, indem sie den tatsächlichen Zustand des Equipments erfasst. Dies bedeutet, dass Probleme früher als bei der vorbeugenden Wartung erkannt und behoben werden können und die Entwicklung schwerwiegenderer Probleme verhindert wird.

Bei der vorausschauenden Wartung werden neue Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und das Internet der Dinge (IoT) genutzt, um Erkenntnisse zu gewinnen. Wartungsmanagementsysteme und Software erstellen automatisch korrigierende Wartungsaufträge Arbeitsaufträge, ermöglichen es Wartungsteams, Data Scientists und anderen Mitarbeitern, intelligentere, schnellere und finanziell solidere Entscheidungen zu treffen.

Workflows für die Bestandsverwaltung wie Arbeitskräfte und Ersatzteillieferketten werden durch die Minimierung von Energieverbrauch und Ausschuss effizienter und nachhaltiger. Die vorausschauende Wartung kann Daten in andere Wartungspraktiken einspeisen, die auf Echtzeitanalysen wie digitalen Zwillingen basieren und mit denen Szenarien und andere Wartungsverfahren ohne Risiko für die Produktion modelliert werden können.

Damit die vorausschauende Wartung effektiv oder überhaupt möglich ist, gibt es Hürden zu überwinden, wie z. B. Komplexität, Schulungen und Daten. Für die vorausschauende Wartung ist eine moderne Daten- und Systeminfrastruktur erforderlich, deren Einrichtung im Vergleich zur vorbeugenden Wartung teurer sein kann. Die Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit den neuen Tools und Prozessen und in der korrekten Interpretation von Daten kann kosten- und zeitintensiv sein. Die vorausschauende Wartung beruht ebenfalls auf der Erfassung erheblicher Mengen spezifischer Daten. Und schließlich erfordert die Umsetzung einer vorausschauenden Wartungsstrategie einen kulturellen Wandel, um den Wechsel von vorgegebenen zu flexibleren täglichen Abläufen gerecht zu werden, was eine Herausforderung darstellen kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Strategien für vorbeugende und vorausschauende Wartung, obwohl sich beide auf die Erhöhung der Zuverlässigkeit von Assets und die Verringerung des Ausfallrisikos konzentrieren, sehr unterschiedlich sind. Bei der vorbeugenden Wartung geht es um die regelmäßige und routinemäßige Wartung. Bei der vorausschauenden Wartung geht es hingegen um die Bereitstellung der richtigen Informationen über bestimmte Assets zum richtigen Zeitpunkt. Die vorbeugende Wartung eignet sich für Assets, bei denen die Fehlermuster vorhersehbar sind (z. B. bei wiederkehrenden oder häufigen Problemen) und die Auswirkungen der Störungen vergleichsweise gering sind. Die vorausschauende Wartung hingegen kann für strategische Assets vorteilhafter sein, bei denen die Störungen weniger vorhersehbar sind und die Auswirkungen der Störungen auf die Geschäftsabläufe hoch sind. Wenn vorausschauende Wartungsstrategien erfolgreich implementiert und umgesetzt werden, werden sie letztlich zu zufriedeneren Kunden und erheblichen Kosteneinsparungen durch optimierte Wartung und Asset-Performance führen.