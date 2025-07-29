Was sind Echtzeitdaten?

Heutzutage reicht es nicht mehr aus, historische Daten und veraltete Informationen zu verwenden – das gilt selbst für Daten, die am Vortag erhoben wurden – um fundierte Entscheidungen zu treffen.1

Aber genau das ist es, was Unternehmen oft tun müssen, wenn sie sich mit traditionellen Datenverarbeitungsansätzen – nämlich der Batchverarbeitung – für datengesteuerte Intelligenz auseinandersetzen müssen. Bei der Batchverarbeitung werden Aufgaben in bestimmten Intervallen gesammelt und schließlich zu bestimmten Zeiten, z. B. über Nacht, in Stapeln ausgeführt.

Die Stapelverarbeitung ist zwar ein wertvolles Tool für Aufgaben, die nicht zeitkritisch sind, wie z. B. Routineberichte, aber sie behindert die Fähigkeit von Unternehmen, unmittelbare Erkenntnisse abzuleiten. Zum Beispiel wird eine Bank, die sich im Rahmen ihres Betrugserkennungsprogramms ausschließlich auf die Datenverarbeitung verlässt, möglicherweise erst über eine verdächtige Finanztransaktion informiert, lange nachdem ein erheblicher Verlust eingetreten ist.

Die Entwicklung von Technologien mit geringer Latenz, die Daten sofort verarbeiten können – was heute als Echtzeitdaten bekannt ist – hat die Geschwindigkeit revolutioniert, mit der Unternehmen auf sich ändernde Bedingungen reagieren und Business Intelligence -Initiativen durchführen können.

Um das Betrugsbeispiel noch einmal aufzugreifen: Die Echtzeit-Datenverarbeitung unterstützt die Echtzeit-Datenanalyse (auch Echtzeit-Datenanalytics genannt) von Finanztransaktionen und macht Banken auf verdächtige Aktivitäten aufmerksam, sobald sie auftreten. Dies wiederum gibt den Banken die Möglichkeit, schnell einzugreifen und größere Verluste zu verhindern und die Assets ihrer Kunden zu schützen.

Die zunehmende Einführung von künstlicher Intelligenz verstärkt die Bedeutung von Echtzeitdaten weiter. Aktuelle, qualitativ hochwertige Daten sind oft ein wesentlicher Bestandteil von auf KI und maschinellem Lernen basierenden Workflows.

KI-gestützte Diagnosemodelle benötigen beispielsweise aktuelle Patientendaten, um mögliche Krankheiten zu erkennen, während E-Commerce-Chatbots mit Echtzeit-Bestandsinformationen gefüttert werden, um Kundenfragen zu verfügbaren Produkten effektiv zu beantworten.

Insbesondere agentische KI nutzt Echtzeitdaten, um autonome Entscheidungsfindung zu unterstützen. Zum Beispiel könnte ein Versandunternehmen agentische KI einsetzen, um die Lieferrouten automatisch an die Verkehrsbedingungen in Echtzeit anzupassen.