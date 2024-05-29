Was ist Betrugserkennung?

Viele Unternehmen verfügen über ein spezielles Team zur Betrugsprävention. Vor der Implementierung eines Betrugserkennungssystems führt dieses Team häufig eine Risikomanagementbewertung durch. Mithilfe dieser Bewertung kann festgestellt werden, welche Funktionsbereiche des Unternehmens die Ziele für verschiedene Arten von Betrug sein könnten.

Das Betrugspräventionsteam weist jedem Betrugsrisiko Risikobewertungen zu, um zu bestimmen, welche die größten Bedrohungen darstellen und priorisiert werden sollten. Risikobewertungen messen in der Regel, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Bedrohung eintritt und wie viel Schaden sie anrichten könnte.

Anschließend bewertet das Team die Maßnahmen zur Betrugsprävention und die Lösungen zur Betrugserkennung, mit denen es die Betrugsbedrohungen je nach Art und Schweregrad bekämpfen kann. Zu den gängigsten Techniken zur Betrugserkennung gehören Transaktionsüberwachung, statistische Datenanalyse und künstliche Intelligenz.

Transaktionsüberwachung

Für viele Unternehmen sind Finanztransaktionen der offensichtlichste Ort, um nach potenziellem Betrug Ausschau zu halten. Tools zur Transaktionsüberwachung automatisieren den Prozess der Betrugserkennung durch Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten-Workflows in Echtzeit. Diese Tools können eine Identitätsüberprüfung und Kontoauthentifizierung durchführen, um betrügerische Transaktionen zu unterbrechen, sobald sie stattfinden.

Tools zur Transaktionsüberwachung können auch die Anomalieerkennung nutzen, um ungewöhnliche Muster oder Verhaltensweisen aufzudecken, die weitere Untersuchungen erfordern. Variablen wie Kaufhäufigkeit, Anzahl der Transaktionen, geografische Standorte der Benutzer und der Geldwert der Transaktionen helfen dabei, normale Aktivitäten von potenziell betrügerischem Verhalten zu unterscheiden.

Statistische Datenanalyse

Die Betrugserkennung erfolgt nicht immer in Echtzeit. Die statistische Datenanalyse kann Betrug aufdecken, lange nachdem er stattgefunden hat, indem sie den Datenverlauf überprüft.

Betrugsermittler verwenden Techniken wie Data Mining, Regression und Datenanalyse, um Betrugsmuster in großen Datensätzen zu identifizieren und zu isolieren. Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Datenabgleich können Ermittlern helfen, festzustellen, wo und wann ein Betrug bereits stattgefunden hat oder wahrscheinlich in Zukunft stattfinden wird.

Durch das Hinzufügen von Betrugsmetriken und Datenpunkten zu Diagrammen, Grafiken und anderen Visualisierungen können Ermittler auch technisch nicht versierten Benutzern helfen, Betrugsbedrohungen in ihrem Unternehmen zu verstehen.

Künstliche Intelligenz

Viele Unternehmen nutzen heute künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um ihre Funktionen der Betrugserkennung zu beschleunigen und zu verbessern.

Ein Neural Network, eine Art Modell für maschinelles Lernen, kann Transaktionen überwachen, Daten analysieren und betrügerisches Verhalten schneller und effizienter erkennen (oder vorhersagen) als herkömmliche Techniken zur Betrugserkennung.

Darüber hinaus können maschinelle Lernalgorithmen den Überblick über sich entwickelnde Betrugstrends behalten, indem sie kontinuierlich aus neuen Daten lernen. Eine Studie geht davon aus, dass sich die Zahl der Unternehmen, die diese Technologien zur Betrugsbekämpfung einsetzen, bis 2026 fast verdreifachen wird.4