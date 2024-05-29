Was ist Betrugserkennung?

Veröffentlicht: 29. Mai 2024
Mitwirkende: Gregg Lindemulder, Matt Kosinski
Betrugserkennung ist der Prozess der Identifizierung verdächtiger Aktivitäten, die auf einen kriminellen Diebstahl von Geld, Daten oder Ressourcen hinweisen. Sie wird in der Regel von Software zur Betrugserkennung durchgeführt, die Transaktionen, Anwendungen, APIs und das Benutzerverhalten überwacht.
Von Kreditkartendiebstahl über Anlagebetrug bis hin zu Kontoübernahmen und Geldwäsche ist Betrug ein weit verbreitetes Problem. Die Association of Certified Fraud Examers (ACFE) schätzt, dass US-Unternehmen durchschnittlich 5 % ihrer Bruttojahreseinnahmen durch Betrug verlieren.1 Die Federal Trade Commission (FTC) fand heraus, dass US-Verbraucher im Jahr 2023 mehr als 10 Milliarden US-Dollar an Betrüger verloren.2
Aufgrund der erheblichen Auswirkungen von Betrug auf den Einzelnen und die Wirtschaft gilt die Betrugserkennung als unverzichtbare Funktion in transaktionsintensiven Branchen wie E-Commerce, Banken, Versicherungen, Behörden und dem Gesundheitswesen.
Die Betrugserkennung ist aufgrund der Kosten und Konsequenzen wichtig, mit denen Unternehmen ohne sie konfrontiert sind. Neben finanziellen Verlusten können betrügerische Aktivitäten auch Reputationsschäden, Geschäftsunterbrechungen und Produktivitätsverluste verursachen. Unternehmen, die keinen Schutz vor Betrug bieten, riskieren auch negative Customer Experiences, die die Kundentreue beeinträchtigen und zu Fluktuation führen können.
Über die geschäftlichen Vorteile hinaus kann die Betrugserkennung auch gesetzlich vorgeschrieben sein. Versicherungsanbieter, Finanzinstitute und andere unterliegen unter Umständen behördlichen Auflagen zur Aufdeckung und Verhinderung von Betrug. Bei Nichteinhaltung drohen Strafen und Bußgelder. So verhängten US-Bundesaufsichtsbehörden beispielsweise gegen die Bank of America eine Geldstrafe von 225 Millionen US-Dollar wegen eines fehlerhaften Betrugserkennungssystems während der COVID-19-Pandemie.3
Im breiteren Kontext der Cybersicherheitsplanung wird Betrugserkennung oft als wichtiger Bestandteil der Abwehr von Cyberkriminalität angesehen.
Viele Unternehmen verfügen über ein spezielles Team zur Betrugsprävention. Vor der Implementierung eines Betrugserkennungssystems führt dieses Team häufig eine Risikomanagementbewertung durch. Mithilfe dieser Bewertung kann festgestellt werden, welche Funktionsbereiche des Unternehmens die Ziele für verschiedene Arten von Betrug sein könnten.
Das Betrugspräventionsteam weist jedem Betrugsrisiko Risikobewertungen zu, um zu bestimmen, welche die größten Bedrohungen darstellen und priorisiert werden sollten. Risikobewertungen messen in der Regel, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Bedrohung eintritt und wie viel Schaden sie anrichten könnte.
Anschließend bewertet das Team die Maßnahmen zur Betrugsprävention und die Lösungen zur Betrugserkennung, mit denen es die Betrugsbedrohungen je nach Art und Schweregrad bekämpfen kann. Zu den gängigsten Techniken zur Betrugserkennung gehören Transaktionsüberwachung, statistische Datenanalyse und künstliche Intelligenz.
Transaktionsüberwachung
Für viele Unternehmen sind Finanztransaktionen der offensichtlichste Ort, um nach potenziellem Betrug Ausschau zu halten. Tools zur Transaktionsüberwachung automatisieren den Prozess der Betrugserkennung durch Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten-Workflows in Echtzeit. Diese Tools können eine Identitätsüberprüfung und Kontoauthentifizierung durchführen, um betrügerische Transaktionen zu unterbrechen, sobald sie stattfinden.
Tools zur Transaktionsüberwachung können auch die Anomalieerkennung nutzen, um ungewöhnliche Muster oder Verhaltensweisen aufzudecken, die weitere Untersuchungen erfordern. Variablen wie Kaufhäufigkeit, Anzahl der Transaktionen, geografische Standorte der Benutzer und der Geldwert der Transaktionen helfen dabei, normale Aktivitäten von potenziell betrügerischem Verhalten zu unterscheiden.
Statistische Datenanalyse
Die Betrugserkennung erfolgt nicht immer in Echtzeit. Die statistische Datenanalyse kann Betrug aufdecken, lange nachdem er stattgefunden hat, indem sie den Datenverlauf überprüft.
Betrugsermittler verwenden Techniken wie Data Mining, Regression und Datenanalyse, um Betrugsmuster in großen Datensätzen zu identifizieren und zu isolieren. Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Datenabgleich können Ermittlern helfen, festzustellen, wo und wann ein Betrug bereits stattgefunden hat oder wahrscheinlich in Zukunft stattfinden wird.
Durch das Hinzufügen von Betrugsmetriken und Datenpunkten zu Diagrammen, Grafiken und anderen Visualisierungen können Ermittler auch technisch nicht versierten Benutzern helfen, Betrugsbedrohungen in ihrem Unternehmen zu verstehen.
Künstliche Intelligenz
Viele Unternehmen nutzen heute künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um ihre Funktionen der Betrugserkennung zu beschleunigen und zu verbessern.
Ein Neural Network, eine Art Modell für maschinelles Lernen, kann Transaktionen überwachen, Daten analysieren und betrügerisches Verhalten schneller und effizienter erkennen (oder vorhersagen) als herkömmliche Techniken zur Betrugserkennung.
Darüber hinaus können maschinelle Lernalgorithmen den Überblick über sich entwickelnde Betrugstrends behalten, indem sie kontinuierlich aus neuen Daten lernen. Eine Studie geht davon aus, dass sich die Zahl der Unternehmen, die diese Technologien zur Betrugsbekämpfung einsetzen, bis 2026 fast verdreifachen wird.4
Kreditkartenbetrug: Dies ist einer der häufigsten Anwendungsfälle für die Betrugserkennung. Kreditkartenbetrug liegt vor, wenn ein nicht berechtigter Benutzer an die Kreditkarteninformationen einer anderen Person gelangt und diese nutzt, um für Waren oder Dienstleistungen zu bezahlen oder Geld abzuheben. In vielen Fällen entdeckt der autorisierte Kartennutzer den Diebstahl und erhält eine Rückbuchung. Der Händler verliert sowohl das Produkt oder die Dienstleistung als auch die Anschaffungskosten, und die ausstellende Bank kann eine Rückbuchungsgebühr erheben.
Kontoübernahmen: Diese Art von Betrug kann das Ergebnis von Identitätsdiebstahl, Hacking oder einer erfolgreichen Phishing-E-Mail sein. Ein Krimineller erhält die Anmeldedaten eines Benutzerkontos und nutzt dieses Konto, um betrügerische Transaktionen durchzuführen. Zu den Zielen gehören Bankkonten, Online-Händler, Zahlungsanbieter, Regierungsdienste und Online-Glücksspielseiten.
Zahlungsbetrug: Ein Überbegriff für betrügerische Transaktionen, die unter Verwendung gestohlener oder gefälschter Zahlungsinformationen durchgeführt wurden. Betrüger können gefälschte Schecks, gekaperte elektronische Geldtransfers, gestohlene Kreditkarteninformationen oder gefälschte Benutzerkonten verwenden, um Zahlungsbetrug zu begehen.
Geldwäsche: Bei der Geldwäsche werden illegal erworbene Gelder zur Verwendung legitimer Zwecke „gewaschen“, ohne dass die Gelder zu ihrer kriminellen Quelle zurückverfolgt werden können. Betrüger nutzen Geldwäsche oft, um das Geld zu verbergen, das sie durch betrügerische Transaktionen gestohlen haben.
Insider-Betrug: Innerhalb eines Unternehmens, könnten alle Personen, die mit den IT-Systemen, Prozessen, Daten und Sicherheitsprotokollen vertraut sind, eine Insider-Bedrohung darstellen. Mitarbeiter, Auftragnehmer, Geschäftspartner und Lieferanten könnten Insider-Betrug begehen, um Geld zu verdienen oder geistiges Eigentum zu stehlen.
Generative KI
Generative KI-Tools können Betrügern überzeugende Inhalte liefern, um Betrugserkennungssoftware und Betrugsermittler zu täuschen. Kriminelle können Gen-KI verwenden, um Geschäftsdokumente, E-Mails, Voicemails, Videos, Kontoanträge, Texte und andere Inhalte zu erstellen, die legitim erscheinen.
Mit der Zunahme von generativem KI-Betrug müssen Unternehmen neue Strategien entwickeln, um sich gegen diese Bedrohung zu verteidigen.
Fehlalarme
Betrugserkennungssysteme, die übermäßig viele Fehlalarme generieren, haben möglicherweise negative geschäftliche Konsequenzen. Seriöse Kunden, die als potenzielle Betrüger erkannt werden, könnten ihre Geschäfte woanders tätigen.
Ein Fehlalarm kann den normalen Betrieb verlangsamen, die Kosten für die Betrugsermittlung erhöhen und begrenzte Ressourcen steuern. Die Optimierung von Tools und Prozessen zur Behebung von Schwachstellen beim Betrugsmanagement, ohne die Produktivität oder den Umsatz zu beeinträchtigen, kann eine Herausforderung darstellen.
Komplexe Transaktionen
Online-Apps und andere Tools, die komplexe Transaktionen vereinfachen, können ebenfalls Betrugsfälle erleichtern.
Digitale Kreditkartenanträge, Kreditgenehmigungen, Devisenhandel und andere Finanzdienstleistungstransaktionen weisen oftmals mehrere Schwachstellen auf, die Betrüger ausnutzen könnten. Es kann schwierig sein, ein Gleichgewicht zwischen der Notwendigkeit, es den Kunden leicht zu machen, und der Durchsetzung von Schutzmaßnahmen für Backend-Prozesse zu finden.
Eine sich verändernde Bedrohungslandschaft
Betrüger lernen kontinuierlich aus ihren Fehlern und passen ihre Methoden an, um selbst die ausgefeiltesten Betrugserkennungssysteme zu überwinden. In einigen Fällen werden Betrügergruppen von multinationalen kriminellen Organisationen finanziert, die hochqualifizierte Hacker rekrutieren.
Im Jahr 2024 erstellte der in China ansässige Betrugsring BogusBazaar 75.000 betrügerische E-Commerce-Websites, die gefälschte Bestellungen im Wert von fast 50 Millionen USD einbrachten. Die Betrüger stahlen auch die Kreditkarteninformationen von mehr als 850.000 Menschen.5
Effektive Betrugserkennung erfordert die Fähigkeit, mit den sich entwickelnden Betrugstaktiken und Bedrohungsakteuren auf dem Laufenden zu bleiben.
Datenschutzbestimmungen
Wenn ein Unternehmen personenbezogene Daten seiner Kunden erfasst, werden diese Daten mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Ziel von Cyberkriminellen, die diese für Betrugsfälle nutzen können.
Gleichzeitig können Datenschutzgesetze den Zugriff auf diese Daten mit bestimmten Beschränkungen versehen. Diese Vorschriften könnten ein Unternehmen benachteiligen, wenn es diese personenbezogenen Daten zur Erkennung betrügerischen Verhaltens verwenden muss.
