Das Cyberrisiko lässt sich nur schwer mit absoluter Sicherheit einschätzen. Die Taktiken von Cyberkriminellen, die Sicherheitslücken im eigenen Netz oder schlechter vorhersehbare Risiken wie Unwetter oder Fahrlässigkeit seitens der Mitarbeiter sind den Unternehmen zumeist nicht vollständig bekannt. Darüber hinaus können Cyberangriffe gleicher Art je nach Unternehmen unterschiedliche Folgen haben. Laut dem IBM Bericht über die Kosten einer Datenschutzverletzung liegen die Kosten für Datenschutzverletzungen im Gesundheitswesen bei durchschnittlich 10,10 Millionen US-Dollar und im Gastgewerbe bei 2,9 Millionen US-Dollar.

Aufgrund dessen legen Institutionen wie das National Institute of Standards and Technology (NIST) nahe, das Cyberrisiko-Management als fortlaufenden, iterativen Prozess und nicht als einmaliges Ereignis zu betreiben. Wenn ein Unternehmen den Prozess regelmäßig ausführt, kann es neue Informationen einbeziehen und auf neue Entwicklungen in der weiter gefassten Bedrohungslandschaft und in seinen eigenen IT-Systemen besser reagieren.

Um sicherzustellen, dass Entscheidungen zu Risikofragen den Prioritäten und Erfahrungen des gesamten Unternehmens gerecht werden, sind in der Regel Personen aus unterschiedlichen Bereichen an diesem Prozess beteiligt. Den Teams für das Cyberrisiko-Management können Vorstandsmitglieder, Führungskräfte wie CEO und Chief Information Security Officer (CISO), Mitglieder der IT- und Sicherheitsteams, Vertreter des Rechts- und Personalwesens sowie anderer Geschäftsbereiche angehören.

Es stehen viele Methoden für das Cyber-Risikomanagement zur Verfügung, darunter das NIST Cybersecurity Framework (NIST CSF) und das NIST Risk Management Framework (NIST RMF). Diese Methoden weisen zwar geringfügige Unterschiede auf, bestehen aber doch alle aus ähnlichen Schritten.