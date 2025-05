Was ist Phishing?

Da Phishing-Betrügereien auf Menschen abzielen, sind Mitarbeiter oft die erste und letzte Verteidigungslinie eines Unternehmens gegen diese Angriffe. Unternehmen können Benutzern beibringen, wie sie die Anzeichen von Phishing-Versuchen erkennen und auf verdächtige E-Mails und Textnachrichten reagieren. Dazu gehört auch, dass Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Phishing-Versuche an das IT- oder Sicherheitsteam zu melden.

Unternehmen können auch Richtlinien und Praktiken einführen, die es Phishern erschweren, erfolgreich zu sein.

So können Unternehmen ihren Mitarbeitern beispielsweise verbieten, Geldtransfers per E-Mail zu veranlassen. Sie können von Mitarbeitern verlangen, Geld- oder Informationsanfragen zu überprüfen, indem sie den Antragsteller auf andere Weise als in der Nachricht angegeben kontaktieren. Zum Beispiel können Mitarbeiter eine URL direkt in ihren Browser eingeben, anstatt auf einen Link zu klicken, oder die Büronummer eines Kollegen wählen, anstatt auf eine SMS von einer unbekannten Nummer zu antworten.