Experten empfehlen die Verwendung einer Kombination von Techniken zur Suche nach Log4j-Schwachstellen.

Manuelle Suche. Sicherheitsteams können manuell nach Log4j-Fehlern suchen. Sie können Entwicklungstools wie Apache Maven verwenden, um Abhängigkeitsbäume zu generieren, die alle Abhängigkeiten in einer App abbilden, oder sie können externe Threat-Intelligence verwenden, um betroffene Assets zu identifizieren. Die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) hat zum Beispiel eine Liste von Software zusammengestellt, die bekanntermaßen von Log4Shell betroffen ist. Die Liste ist auf GitHub verfügbar.

Auf Linux-, Microsoft Windows- und macOS-Betriebssystemen können Sicherheitsteams über die Befehlszeilenschnittstelle Dateiverzeichnisse nach Instanzen von Log4j durchsuchen.

Tools zum Scannen von Schwachstellen. Nach der Entdeckung von Log4Shell haben einige Unternehmen kostenlose Tools veröffentlicht, die Log4j-Schwachstellen finden. Beispiele hierfür sind unter anderem der Log4j-Sniffer von Palantir und der Scanner des CERT Coordination Center.

Spezialisierte Scanner sind zwar weiterhin verfügbar, aber viele Standardsicherheitslösungen wie Schwachstellenscanner, Angriffsfläche Management (ASM) Plattformen und Endpoint Detection and Response (EDR) Lösungen können jetzt Log4j-Schwachstellen erkennen.

Da Log4Shell sich tief in Abhängigkeitsketten verstecken kann, können Sicherheitsteams automatische Scans durch praktischere Methoden wie Penetrationstests ergänzen.

Threat Hunting. Nach Angaben von CISA ist bekannt, dass Angreifer mit Log4Shell in ein Netzwerk eindringen und dann das kompromittierte Asset patchen, um ihre Spuren zu verwischen. Aus diesem Grund wird empfohlen, dass Sicherheitsteams davon ausgehen, dass eine Sicherheitsverletzung bereits stattgefunden hat, und aktiv nach Anzeichen einer Log4Shell-Ausbeutung suchen.

Cybersicherheits-Tools wie SIEM-Lösungen (Security Information and Event Management) und XDR-Plattformen (Extended Detection and Response) können dabei helfen, abnormale Aktivitäten im Zusammenhang mit Log4Shell zu erkennen, z. B. seltsame Protokolleinträge oder verdächtige Datenverkehrsmuster. Sicherheitsteams sollten bei jedem möglichen Hinweis auf Log4Shell umfassende Vorfallreaktions- und Ermittlungsverfahren einleiten, da die Folgen eines Angriffs sehr schwerwiegend sein können.