Was ist Cloud Security Posture Management (CSPM)?

Unternehmen nutzen und kombinieren zunehmend Multicloud (Services von mehreren verschiedenen Cloud-Service-Providern) und Hybrid Cloud (eine Kombination aus Public-Cloud- und Private-Cloud-Infrastruktur).

Multicloud und Hybrid Cloud bieten Unternehmen jeder Größe die Flexibilität, erstklassige Apps und Entwicklungstools bereitzustellen, Abläufe schnell zu skalieren und die digitale Transformation zu beschleunigen. Einer aktuellen Schätzung zufolge nutzen 87 Prozent der Unternehmen Multicloud-Umgebungen und 72 Prozent Hybrid-Cloud-Umgebungen (Link liegt außerhalb von ibm.com).

Doch neben diesen Vorteilen bringen Multicloud und Hybrid Cloud auch Sicherheitsherausforderungen mit sich.

Sicherheitspersonal und DevOps/DevSecOps-Teams müssen Sicherheit und Compliance für alle Komponenten der cloudnativen Anwendungen verwalten, die sie in der Cloud mehrerer Provider bereitstellen – Hunderte oder Tausende von Microservices, serverlosen Funktionen, Containern und Kubernetes-Clustern.

Insbesondere Infrastructure as Code (IaC), das eine API-gesteuerte Bereitstellung im laufenden Betrieb mit jedem Continuous-Integration/Continuous-Delivery (CI/CD)-Zyklus ermöglicht, macht es allzu leicht, Fehlkonfigurationen zu programmieren, zu verbreiten und zu erhalten, die Daten und Anwendungen anfällig für Sicherheitsvorfälle und Cyberbedrohungen machen. Laut dem Bericht „Cost of a Data Breach 2023“ von IBM wurde eine fehlerhafte Konfiguration der Cloud als erster Angriffsvektor für 11 Prozent der Datenschutzverletzungen im Jahr 2023 identifiziert.