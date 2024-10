Was ist die Lateralbewegung?

Dumping von zugangsdaten: Hacker stehlen die Benutzernamen und Kennwörter legitimer Benutzer und „dumpen“ diese Anmeldedaten auf ihre eigenen Rechner. Sie könnten auch die Zugangsdaten von Administratoren stehlen, die sich kürzlich auf dem Gerät angemeldet haben.

Weitergabe von Hash-Angriffen: Einige Systeme wandeln oder „hashen“ Passwörter in unlesbare Daten um, bevor sie übertragen und gespeichert werden. Hacker können diese Passwort-Hashes stehlen und sie verwenden, um Authentifizierungsprotokolle dazu zu verleiten, Berechtigungen für geschützte Systeme und Services zu erteilen.

Weitergabe von Tickets: Hacker verwenden gestohlene Kerberos-Tickets, um Zugang zu Geräten und Diensten im Netzwerk zu erhalten. (Kerberos ist das Standardauthentifizierungsprotokoll, das im Microsoft Active Directory verwendet wird.)

Brute-Force-Angriffe: Hacker verschaffen sich Zugang zu einem Konto, indem sie Skripte oder Bots verwenden, um potenzielle Kennwörter zu generieren und zu testen, bis eines funktioniert.

Social Engineering: Hacker können ein kompromittiertes E-Mail-Konto eines Mitarbeiters nutzen, um Phishing-Angriffe zu starten, die darauf abzielen, die Zugangsdaten privilegierter Konten zu stehlen.

Hijacking gemeinsam genutzter Ressourcen: Hacker können Malware über gemeinsam genutzte Ressourcen, Datenbanken und Dateisysteme verbreiten. Zum Beispiel könnten sie Secure Shell (SSH)-Funktionen an sich nehmen, die Systeme über die Betriebssysteme macOS und Linux hinweg verbinden.

PowerShell-Angriffe: Hacker können die Windows-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) und das Skripting-Tool PowerShell verwenden, um Konfigurationen zu ändern, Passwörter zu stehlen oder bösartige Skripte auszuführen.

„Living off the Land“: Hacker können sich auf interne Ressourcen verlassen, die sie kompromittiert haben, statt auf externe Malware in späteren Phasen der Lateralbewegung. Dieser Ansatz lässt ihre Aktivitäten legitim erscheinen und macht sie schwieriger zu entdecken.