Was sind persistente komplexe Bedrohungen?

APT-Akteure haben es auf hochwertige Benutzerkonten mit privilegiertem Zugang zu sensiblen Informationen abgesehen. Diese Konten können während eines Angriffs ungewöhnlich viele Anmeldungen verzeichnen. Und da APT-Gruppen oft in verschiedenen Zeitzonen agieren, können diese Anmeldungen auch spät in der Nacht stattfinden. Unternehmen können Tools wie EDR (Endpoint Detection and Response) oder UEBA (User and Entity Behaviour Analytics) einsetzen, um ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten auf Benutzerkonten zu analysieren und zu identifizieren.