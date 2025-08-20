Was ist eine mobile Belegschaft?

Während der COVID-19-Pandemie erlaubten viele Unternehmen ihren Mitarbeitern, aus der Ferne zu arbeiten, um die Geschäftskontinuität sicherzustellen. Auch nach der Pandemie haben viele Unternehmen diese Form der Fernarbeit und der mobilen Arbeit beibehalten. Neue Technologien haben auch die Arbeit an entfernten Standorten praktikabler gemacht.

Tools wie Asana, Slack, Webex, Zoom und Google Kalender machen virtuelle Arbeit und Zusammenarbeit zwischen den mobilen Mitarbeitern einfach und effizient. Diese neuen Tools und Apps können jedoch eine Herausforderung für ein effektives IT-Management darstellen. Weitere Innovationen in der Mobiltechnologie – wie biometrische Lesegeräte, Wearables, Sprachsteuerung, Near Field Communications (NFC), Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) – verbessern ebenfalls die Kommunikation und die Geschäftsabläufe.

Bis vor nicht allzu langer Zeit war eines der Haupthindernisse für die Einführung mobiler Technologien das Fehlen eines zuverlässigen, schnellen Funksignals. Mit der Einführung des 5G-Mobilfunks können mobile Mitarbeiter heute selbst große Dateien mit Kollegen teilen und ohne Verzögerungen oder Unterbrechungen über Video zusammenarbeiten.

Innovationen wie 5G ermöglichen es auch kleinen Unternehmen, AR- und VR-Technologien für verbesserte Kommunikation und Zusammenarbeit zu nutzen. Arbeiter können komplexe Aufgaben mit Informationen durchführen, die bei Bedarf über AR bereitgestellt werden. Zum Beispiel können Bau- und Ingenieursmitarbeiter neue Projekte mit AR-Geräten planen, und auch das Lieferkettenmanagement und die Inventarisierung könnten mit AR durchgeführt werden.

Unternehmen werden wahrscheinlich auch weiterhin neue Software-Tools einsetzen, um den Übergang von der Arbeit im Büro zu Fern- und mobiler Arbeit zu erleichtern. Im Rahmen dieser Umstellung können Unternehmen strategische Beziehungen zu großen Software- und Geräteherstellern und Netzserviceanbietern aufbauen, um Unterbrechungen der Infrastruktur und der Services zu minimieren.

Auch demografische Trends haben das Wachstum mobiler Arbeitskräfte beeinflusst: Die Millennials und die Generation Z machen zusammen den größten Teil der Belegschaft aus (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Untersuchungen zeigen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), dass diese Arbeitnehmer flexible Arbeit bevorzugen.