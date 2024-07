UEM oder Unified Endpoint Management ist eine Software für Überwachung, Verwaltung und Schutz aller Endbenutzergeräte eines Unternehmens – Desktops und Laptops, Smartphones, Tablets, Wearables und mehr – von einer einzigen Konsole aus, unabhängig von Betriebssystem oder Standort. UEM verbessert die Endpunktsicherheit, indem es sie vereinfacht und es Sicherheits- und IT-Teams ermöglicht, alle Endgeräte mit einem Tool konsistent zu schützen.

Als relativ neue Technologie kombiniert UEM die Funktionalität traditioneller mobiler Managementlösungen – einschließlich MDM (Mobile Device Management) und MAM (Mobile Application Management) – mit den Funktionen von Tools, die für das Management von lokalen und fernen PCs verwendet werden. UEM wurde in der Vergangenheit bereits häufig für das Management von BYOD-Programmen (Bring Your Own Device) und hybriden Belegschaften (Mitarbeiter, die vor Ort und über Fernzugriff arbeiten) verwendet. Beim Aufkommen der COVID-19-Pandemie explodierte die Nutzung jedoch regelrecht durch die Unterstützung erweiterter Homeoffice-Initiativen durch Sicherheits- und IT-Abteilungen. Dieser Trend wird sich auch in absehbarer Zukunft fortsetzen: Aus der Umfrage von OMDIA zur Zukunft der Arbeit aus dem Jahr 2021 (Link führt zu Seite außerhalb von ibm.com) geht hervor, dass auch mit Abklingen der Pandemie 58 % der Mitarbeiter entweder hauptsächlich von zu Hause oder in einem hybriden Stil arbeiten.