Was ist BYOD?

Die BYOD-Richtlinien, die in der Regel vom CIO und anderen hochrangigen IT-Entscheidungsträgern erstellt werden, definieren die Bedingungen, unter denen mitarbeitereigene Geräte am Arbeitsplatz genutzt werden können, sowie die Sicherheitsrichtlinien, die die Endnutzer bei der Nutzung dieser Geräte beachten müssen.

Die Einzelheiten einer BYOD-Richtlinie variieren zwar je nach den Zielen der BYOD-Strategie eines Unternehmens, aber die meisten Geräterichtlinien enthalten eine Variation der folgenden Punkte:

Zulässige Nutzung: BYOD-Richtlinien legen in der Regel fest, wie und wann Mitarbeiter persönliche Geräte für arbeitsbezogene Aufgaben nutzen dürfen. Die Richtlinien zur zulässigen Nutzung können beispielsweise Informationen zur sicheren Verbindung mit Unternehmensressourcen über ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) und eine Liste zugelassener arbeitsbezogener Apps enthalten.

In den Richtlinien zur zulässigen Nutzung wird oft festgelegt, wie sensible Unternehmensdaten mit den Geräten der Mitarbeiter behandelt, gespeichert und übertragen werden müssen. Gegebenenfalls können BYOD-Richtlinien auch Datensicherheits- und Aufbewahrungsrichtlinien enthalten, die Vorschriften wie dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), dem Sarbanes-Oxley Act und der General Data Protection Regulation (GDPR) entsprechen.

Erlaubte Geräte: In einer BYOD-Richtlinie kann festgelegt werden, welche Arten von privaten Geräten Mitarbeiter für Arbeitszwecke verwenden dürfen, und es können relevante Gerätespezifikationen festgelegt werden, z. B. die Mindestversion des Betriebssystems.

Sicherheitsmaßnahmen: BYOD-Richtlinien legen in der Regel Sicherheitsstandards für die Geräte der Mitarbeiter fest. Diese können Mindestanforderungen für Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung, Protokolle für die Sicherung sensibler Daten und Verfahren für den Fall, dass ein Gerät verloren geht oder gestohlen wird, umfassen. Die Sicherheitsmaßnahmen können auch Sicherheitssoftware vorschreiben, die die Mitarbeiter auf ihren Geräten installieren müssen, z. B. Mobile Device Management (MDM) oder Mobile Application Management (MAM). Auf diese BYOD-Sicherheitslösungen wird im Folgenden näher eingegangen.

Datenschutz und Berechtigungen: In BYOD-Richtlinien wird in der Regel dargelegt, welche Maßnahmen die IT-Abteilung ergreift, um die Privatsphäre der Mitarbeiter auf ihren Geräten zu schützen, einschließlich der Frage, wie das Unternehmen die Trennung zwischen persönlichen Daten der Mitarbeiter und Unternehmensdaten aufrechterhält. In der Richtlinie können auch die spezifischen Berechtigungen aufgeführt sein, die die IT-Abteilung für das Gerät des Mitarbeiters benötigt, einschließlich bestimmter Software, die installiert werden muss, und Apps, die kontrolliert werden müssen.

Rückerstattung: Wenn das Unternehmen den Mitarbeitern die Nutzung ihrer persönlichen Geräte erstattet, z. B. durch einen Zuschuss für den Kauf von Geräten oder die Subventionierung von Internet- oder mobilen Datentarifen, wird in der BYOD-Richtlinie festgelegt, wie die Erstattung gehandhabt wird und welche Beträge die Mitarbeiter erhalten können.

IT-Unterstützung: In der BYOD-Richtlinie kann festgelegt werden, inwieweit die IT-Abteilung eines Unternehmens den Mitarbeitern bei der Behebung von Problemen mit defekten oder nicht ordnungsgemäß funktionierenden persönlichen Geräten zur Verfügung steht (oder nicht).

Ausgliederung: Schließlich legen BYOD-Richtlinien in der Regel die Schritte fest, die zu befolgen sind, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt oder sein Gerät aus dem BYOD-Programm abmeldet. Diese Ausstiegsverfahren umfassen häufig Pläne für die Entfernung sensibler Unternehmensdaten vom Gerät, den Entzug des Gerätezugriffs auf Netzwerkressourcen und die Stilllegung des Benutzer- oder Gerätekontos.