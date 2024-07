Es ist zwar wichtig, eine unternehmensweite Sicherheitsrichtlinie zu erstellen und durchzusetzen, aber eine Richtlinie allein reicht nicht aus, um dem Umfang und der Vielfalt der heutigen mobilen Bedrohungen zu begegnen. Im Jahr 2019 führte Verizon eine Studie (PDF, 77 KB, Link befindet sich außerhalb von ibm.com) mit führenden Unternehmen für mobile Sicherheit durch, darunter IBM, Lookout und Wandera, in der 670 Sicherheitsexperten befragt wurden. Die Studie ergab, dass einer von drei der Befragten von einer Kompromittierung eines mobilen Geräts berichtet. 47 % gaben an, dass die Behebung der Sicherheitslücke „schwierig und teuer“ war, und 64 % sagten, dass es zu Ausfallzeiten kam.

Unternehmen, die (BYOD)-Richtlinien (Bring Your Own Device) einführen, setzen sich außerdem höheren Sicherheitsrisiken aus. Sie geben möglicherweise ungesicherten Geräten Zugang zu Unternehmensservern und sensiblen Datenbanken und machen sie damit angreifbar. Cyberkriminelle und Betrüger können diese Schwachstellen ausnutzen und dem Benutzer und dem Unternehmen Schaden zufügen. Sie sind auf der Suche nach Geschäftsgeheimnissen, Insiderinformationen und unbefugtem Zugang zu einem sicheren Netzwerk, um alles zu finden, was profitabel sein könnte.