Was versteht man unter Field Service Management (FSM)?

Software für das Field Service Management unterstützt die Verwaltung aller Ressourcen, die an Aufgaben des Field Service Managements beteiligt sind. Sie kann Vorgesetzte und Techniker bei der Bearbeitung von Arbeitsaufträgen, der Automatisierung von Planung und Aussendung, der Nachverfolgung von Inspektions- und Reparaturaufgaben, der Verwaltung von Kundenserviceverträgen, dem Einzug von Zahlungen und vielem mehr unterstützen.

Verschiedene Software und Lösungen bieten Funktionen für das Field Service Management.

Mobile Software für das Field Service Management

Die Cloud- und Mobilfunktionen in mancher Software für das Field Service Management ermöglichen Echtzeit-Kommunikation und stellen sicher, dass Techniker unterwegs Zugriff auf wichtige Informationen und Support haben. Mit mobilen Funktionen können Außendiensttechniker mit ihrem Gerät Bilder erfassen sowie auf Daten von Remote-Assets und digitalen Zwillingen zugreifen, um Problemursachen zu ermitteln. Außerdem können sie das Zusammenwirken mit KI- und AR-Funktionen erweitern, die immer mehr zur Standardausrüstung gehören.

Software für das Enterprise Asset Management

Enterprise Asset Management (EAM)-Software unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung und Kontrolle ihrer betrieblichen Assets und Geräte, sowohl lokal als auch an entfernten Standorten. Durch die Zentralisierung von Asset-Informationen und die Implementierung von KI-gestützter Remote-Überwachung und -Analyse können die Asset-Nutzung maximiert, die produktive Betriebszeit erhöht und die Betriebskosten gesenkt werden.

System zur Bestandsverwaltung

Ein Bestandsverwaltungssystem unterstützt die Optimierung von Wartungs-, Reparatur- und Betriebsbeständen. Das System kann einen genauen, detaillierten Überblick über die Leistung dieser Bestände liefern und gleichzeitig optimierte Empfehlungen für den Lagerbestand und Nachbestellmengen für jeden gelagerten Artikel geben.