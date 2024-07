Energie- und Versorgungsunternehmen stehen vor immer mehr Herausforderungen, um Kunden bezahlbare, zuverlässige und nachhaltige Energie bereitzustellen. Die Gründe dafür sind vielfältig: eine alternde Infrastruktur, Arbeitskräfte, die in den Ruhestand gehen, sowie unregelmäßige und unvorhersehbare Erträge aus neuen dezentralen Energieressourcen.



Die IBM Maximo Application Suite (MAS) ist eine zentrale und integrierte KI- und IoT-gestützte Lösung, mit der diese Herausforderungen bewältigt werden können. Sie bietet auf Best Practices der Branche basierende Tools für intelligentes Asset-Management, vorbeugende Wartung, Überwachung, Computer Vision, Sicherheit und Mobilität, die einen einheitlichen Überblick und nahtlose Workflows in allen Ihren betrieblichen Abläufen ermöglichen. MAS kann Unternehmen dabei helfen, operative Risiken zu reduzieren, die Verfügbarkeit von Assets zu verbessern und ungeplante Ausfallzeiten sowie unnötige Routinewartungen zu minimieren. In dieser kurzen Demo erfahren Sie, wie ein Reliability Engineer IBM Maximo Health and Predict Utilities einsetzt und mithilfe von vorgefertigten Methoden zur Zustandsbewertung auf Basis von anpassbaren Dashboards und einer einfachen Übermittlung von Arbeitsaufträgen ein zuverlässigeres Energienetz aufbaut.