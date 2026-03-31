Die Wartungsteams stehen unter zunehmendem Druck, Ausfallzeit zu reduzieren, Kosten zu kontrollieren, Risiken zu managen und die Assets am Laufen zu halten. Dennoch verlassen Sie sich möglicherweise immer noch auf Spreadsheet, Papierprotokolle oder veraltete CMMS-Tools, die mit den modernen betrieblichen Anforderungen nicht mithalten können. Qualifikationslücken, veraltete Infrastruktur und steigende Erwartungen der Führungsebene verschärfen die Herausforderung zusätzlich.



Der CMMS Einkaufsführer ist eine praktische Ressourcen, die für Sie entwickelt wurde, während Sie Ihr nächstes Wartungsmanagementsystem bewerten. Egal, ob Sie von Spreadsheet auf ein veraltetes CMMS umsteigen oder dieses ersetzen möchten – dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, die Stakeholder aufeinander abzustimmen, die richtigen Metriken zu definieren, die verschiedenen Anbieter zu vergleichen und eine Plattform auszuwählen, die mit Ihrem Unternehmen mitwächst.



Was Sie lernen werden:

Warum sich das Wartungsmanagement jetzt weiterentwickeln muss und wie Ausfallzeit, Kostendruck und Belegschaftsmangel die Erwartungen an CMMS-Plattformen verändern.

Welche Metriken am wichtigsten sind, um sicherzustellen, dass Ihre Bewertung direkt mit der Betriebszeit, der Produktivität und den Ergebnissen der Kostenreduzierung verbunden ist.

Ein bewährtes Framework für den Vergleich von Anbietern, einschließlich Benutzerfreundlichkeit, mobiler Erfahrung, Integration, Skalierbarkeit und KI-Bereitschaft.