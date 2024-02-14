Was ist digitale Forensik?

Die digitale Forensik oder digitale forensische Wissenschaft tauchte erstmals in den frühen 1980er Jahren mit dem Aufkommen von Personalcomputern auf und gewann in den 1990er Jahren an Bedeutung.

Es dauerte jedoch bis zum frühen 21. Jahrhundert, bis Länder wie die USA ihre Richtlinien für die digitale Forensik formalisierten. Die zunehmende Standardisierung ist auf die Zunahme von Computerkriminalität in den 2000er Jahren und die landesweite Dezentralisierung der Strafverfolgungsbehörden zurückzuführen.

Angesichts der zunehmenden Zahl von Straftaten, bei denen digitale Geräte zum Einsatz kommen, und der zunehmenden Zahl von Personen, die an der Verfolgung dieser Straftaten beteiligt sind, benötigten die Beamten Verfahren, die sicherstellen, dass bei strafrechtlichen Ermittlungen digitale Beweismittel in einer Weise behandelt werden, die vor Gericht zulässig ist.

Heutzutage wird die digitale Forensik immer relevanter. Um zu verstehen, warum, stellen Sie sich die überwältigende Menge an digitalen Daten vor, die über praktisch jeden und alles verfügbar sind.

Da die Gesellschaft immer stärker auf Computersysteme und Cloud-Computing-Technologien angewiesen ist, führen Einzelpersonen einen immer größeren Teil ihres Lebens online über eine immer größere Anzahl von Geräten, einschließlich Mobiltelefonen, Tablets, IoT-Geräten, vernetzten Geräten und mehr.

Das Ergebnis sind mehr Daten – aus mehr Quellen und in mehr Formaten als je zuvor –, die Ermittler als digitale Beweismittel nutzen können, um eine wachsende Bandbreite krimineller Aktivitäten zu analysieren und zu verstehen, darunter Cyberangriffe, Datenschutzverletzungen sowie straf- und zivilrechtliche Ermittlungen.

Wie bei allen Beweismitteln, ob physisch oder digital, müssen Ermittler und Strafverfolgungsbehörden diese außerdem korrekt sammeln, handhaben, analysieren und speichern. Andernfalls können Daten verloren gehen, manipuliert werden oder vor Gericht für unzulässig erklärt werden.

Forensikexperten sind für die Durchführung digitaler forensischer Untersuchungen zuständig, und da die Nachfrage nach diesem Bereich steigt, erhöhen sich gleichzeitig auch die beruflichen Möglichkeiten. Das Bureau of Labor Statistics schätzt, dass die Zahl der offenen Stellen für Computerforensiker bis 2029 um 31 Prozent steigen wird (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).