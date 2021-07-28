Was ist Netzsicherheit?

Netzwerksicherheit ist der Bereich der Cybersicherheit, der sich auf den Schutz von Computernetzwerken und -systemen vor internen und externen Cyberbedrohungen und Cyberangriffen konzentriert.
Die Netzsicherheit hat drei Hauptziele: den unbefugten Zugriff auf Netzressourcen zu verhindern, laufende Cyberangriffe und Sicherheitsverletzungen zu erkennen und zu stoppen sowie sicherzustellen, dass autorisierte Benutzer sicheren Zugriff auf die benötigten Netzressourcen haben, wenn sie sie benötigen.
Mit zunehmender Größe und Komplexität von Netzwerken steigt auch das Risiko von Cyberangriffen. Laut dem IBM-Bericht Cost of a Data Breach 2023 betrafen 82 % der Datenverletzungen (eine Sicherheitsverletzung, die zu einem unbefugten Zugriff auf sensible oder vertrauliche Informationen führt), die Unternehmen erfahren haben, in der Cloud gespeicherte Daten. Diese Angriffe waren kostenintensiv: Die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung belaufen sich weltweit auf 4,45 Mio. USD, in den USA sind sie mit 9,48 Mio. USD mehr als doppelt so hoch.
Netzsicherheit schützt die Integrität der Netzinfrastruktur, der Ressourcen und des Datenverkehrs, um diese Angriffe zu verhindern und ihre finanziellen und operativen Auswirkungen zu minimieren.
Gewinnen Sie mit dem Index „IBM Security X-Force Threat Intelligence“ Einblicke, um sich schneller und effektiver auf Cyberangriffe vorzubereiten und auf sie zu reagieren.
Netzsicherheitssysteme arbeiten auf zwei Ebenen: am Perimeter und innerhalb des Netzwerks.
Am Perimeter versuchen Sicherheitsmaßnahmen, das Eindringen von Cyberbedrohungen in das Netzwerk zu verhindern. Da Angreifer diese Maßnahmen jedoch manchmal überwinden, müssen die IT-Sicherheitsteams auch die Ressourcen innerhalb des Netzwerks, wie Laptops und Daten, kontrollieren. Selbst wenn Angreifer eindringen, haben sie keine freie Hand. Diese Strategie, bei der mehrere Kontrollinstrumente zwischen Hacker und potenzielle Sicherheitslücken geschaltet werden, wird als „Defense-In-Depth-Cybersecurity“ (Tiefenverteidigung) bezeichnet.
Um Netzsicherheitssysteme zu erstellen, kombinieren Sicherheitsteams die folgenden Tools:
Eine Firewall ist eine Software oder Hardware, die verdächtigen Datenverkehr daran hindert, in ein Netzwerk einzudringen oder es zu verlassen, und gleichzeitig legitimen Datenverkehr durchlässt. Firewalls können in der Peripherie eines Netzwerks bereitgestellt oder intern verwendet werden, um ein größeres Netzwerk in kleinere Teilnetze zu unterteilen. Wenn ein Teil des Netzwerks kompromittiert wird, sind die Hacker immer noch vom Rest abgeschnitten.
Es gibt verschiedene Arten von Firewalls mit unterschiedlichen Funktionen. Einfache Firewalls verwenden Paketfilterung, um den Datenverkehr zu überprüfen. Fortschrittlichere Firewall der nächsten Generation unterstützen das Abwehren von Angriffen von außen, KI und maschinelles Lernen, Anwendungserkennung und -kontrolle sowie Threat-Intelligence-Feeds für zusätzlichen Schutz.
Lösungen für die Netzzugriffssteuerung fungieren als Gatekeeper, die Benutzer authentifizieren und autorisieren, um zu bestimmen, wer Zugang zum Netzwerk erhält und was sie darin tun können. „Authentifizierung“ bedeutet die Überprüfung, ob ein Benutzer die Person ist, für die er sich ausgibt. Es bedeutet auch, authentifizierten Benutzern die Berechtigung zu erteilen, auf Netzressourcen zuzugreifen.
NAC-Lösungen werden häufig eingesetzt, um rollenbasierte Zugriffskontrollrichtlinien („Role-Based Access Control“, RBAC) durchzusetzen, bei denen die Berechtigungen der Benutzer auf ihren Jobfunktionen basieren. Beispielsweise kann ein Junior-Entwickler möglicherweise Code anzeigen und bearbeiten, ihn aber nicht für die aktuelle Produktion übermitteln. Im Gegensatz dazu konnten Senior-Entwickler Code anzeigen, schreiben und in die Produktion übertragen. RBAC trägt dazu bei, Datenschutzverletzungen zu verhindern, indem unbefugte Benutzer von Assets ferngehalten werden, auf die sie nicht zugreifen dürfen.
Zusätzlich zur Authentifizierung von Benutzern können einige NAC-Lösungen Risikobewertungen der Benutzerendpunkte durchführen. Ziel dieser Maßnahme ist es, nicht gesicherte oder manipulierte Geräte vom Zugriff auf das Netzwerk abzuhalten. Wenn ein Benutzer versucht, das Netzwerk auf einem Gerät mit veraltetem Malwareschutz oder falschen Konfigurationen einzugeben, verweigert die Netzzugriffssteuerung den Zugriff. Einige fortschrittliche NAC-Tools können nicht konforme Endpunkte automatisch reparieren.
Ein Systeme zur Erkennung und Verhinderung von Angriffen von außen – manchmal auch Intrusion Prevention System (IPS) genannt – kann direkt hinter einer Firewall eingesetzt werden, um den eingehenden Datenverkehr auf Sicherheitsbedrohungen zu überprüfen. Diese Sicherheitstools sind aus Warnsystemen gegen Angriffe von außen hervorgegangen, die verdächtige Aktivitäten lediglich zur Überprüfung markierten. IDPS-Lösungen verfügen zusätzlich über die Möglichkeit, automatisch auf mögliche Verstöße zu reagieren, indem sie beispielsweise den Datenverkehr blockieren oder die Verbindung zurücksetzen. Sie sind besonders effektiv bei der Erkennung und Verhinderung von Brute-Force-Attacken und DoS (Denial-of-Service) oder DDoS-Angriffen (Distributed Denial-of-Service).
Ein virtuelles privates Netz (VPN) schützt die Identität eines Benutzers, indem es seine Daten verschlüsselt und seine IP-Adresse und seinen Standort maskiert. Wenn jemand ein VPN benutzt, verbindet er sich nicht mehr direkt mit dem Internet, sondern mit einem sicheren Server, der sich in seinem Namen mit dem Internet verbindet.
Mit VPNs können Remote-Mitarbeiter sicher auf Unternehmensnetze zugreifen, selbst über nicht gesicherte öffentliche WiFi-Verbindungen, wie sie in Cafés und Flughäfen zu finden sind. VPNs verschlüsseln den Datenverkehr eines Benutzers und schützen ihn so vor Hackern, die seine Kommunikation abfangen möchten.
Anstelle von VPNs verwenden einige Unternehmen Zero Trust Network Access (ZTNA). Anstatt einen Proxy-Server zu verwenden, verwendet ZTNA Zero-Trust-Zugriffssteuerungsrichtlinien, um Remote-Benutzer sicher zu verbinden. Wenn sich Remote-Benutzer über ZTNA bei einem Netzwerk anmelden, erhalten sie keinen Zugriff auf das gesamte Netzwerk. Stattdessen erhalten sie nur Zugang zu den spezifischen Ressourcen, die sie nutzen dürfen, und müssen jedes Mal, wenn sie auf eine neue Ressource zugreifen, erneut verifiziert werden.
Anwendungssicherheit bezieht sich auf die Maßnahmen, die Sicherheitsteams ergreifen, um Apps und Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) vor Netzwerkangriffen zu schützen. Da viele Unternehmen heutzutage Apps nutzen, um wichtige Geschäftsfunktionen auszuführen oder vertrauliche Daten zu verarbeiten, sind Apps ein häufiges Ziel für Cyberkriminelle. Und da so viele Unternehmensanwendungen in öffentlichen Clouds gehostet werden, können Hacker deren Sicherheitslücken ausnutzen, um in private Unternehmensnetze einzudringen.
Anwendungssicherheitsmaßnahmen schützen Apps vor böswilligen Akteuren. Zu den gängigen Anwendungssicherheitstools gehören Webanwendungsfirewalls, der Selbstschutz von Laufzeitanwendungen, statische Anwendungssicherheitstests und dynamische Tests der Anwendungssicherheit.
Der IBM Security® X-Force® Threat-Intelligence Index ergab, dass Phishing der häufigste ursprüngliche Vektor für Cyberangriffe ist. E-Mail-Sicherheitstools können die Verhinderung von Phishing-Attacken und anderen Versuchen zur Kompromittierung der E-Mail-Konten der Benutzer unterstützen. Die meisten E-Mail-Services verfügen über integrierte Sicherheitstools wie Spamfilter und Nachrichtenverschlüsselung. Einige E-Mail-Sicherheitstools verfügen über Sandboxes, isolierte Umgebungen, in denen Sicherheitsteams E-Mail-Anhänge auf Malware überprüfen können, ohne das Netzwerk angreifbar zu machen.
Obwohl es sich bei den folgenden Tools nicht unbedingt um Netzwerksicherheitstools handelt, verwenden Netzwerkadministratoren sie häufig zum Schutz von Bereichen und Assets in einem Netzwerk.
Data Loss Prevention (DLP)
Data Loss Prevention bezieht sich auf Strategien und Tools für die Informationssicherheit, die sicherstellen, dass sensible Daten weder gestohlen noch versehentlich weitergegeben werden. DLP umfasst Datensicherheitsrichtlinien und speziell entwickelte Technologien, die Datenströme verfolgen, sensible Informationen verschlüsseln und bei verdächtigen Aktivitäten Alarm schlagen.
Endpunktsicherheit
Endpoint-Security-Lösungen schützen alle Geräte, die mit einem Netzwerk verbunden sind – wie Laptops, Desktops, Server, mobile Geräte oder IoT-Geräte – vor Hackern, die versuchen, sich mit ihnen in das Netzwerk einzuschleichen. Antivirensoftware kann Trojaner, Spyware und andere bösartige Software auf einem Gerät erkennen und zerstören, bevor sie sich auf den Rest des Netzwerks ausbreitet.
Endpoint Detection and Response (EDR)-Lösungen sind fortschrittlichere Tools, die das Endpunktverhalten überwachen und automatisch auf Sicherheitsereignisse reagieren. Unified Endpoint Management Software ermöglicht es Unternehmen, alle Endbenutzergeräte von einer einzigen Konsole aus zu überwachen, zu verwalten und zu sichern.
Web-Sicherheit
Websicherheitslösungen wie sichere Web-Gateways blockieren schädlichen Datenverkehr im Internet und verhindern, dass Benutzer eine Verbindung zu verdächtigen Websites und Apps herstellen.
Netzwerksegmentierung
Die Netzwerksegmentierung ist eine Möglichkeit, große Netzwerke in kleinere Subnetzwerke zu zerlegen, entweder physisch oder durch Software. Die Netzwerksegmentierung kann die Ausbreitung von Ransomware und anderer Malware eindämmen, indem ein kompromittiertes Subnetzwerk vom Rest des Netzwerks abgeschottet wird. Die Segmentierung kann auch dazu beitragen, legitime Benutzer von Assets fernzuhalten, auf die sie nicht zugreifen sollten.
Cloudsicherheit
Cloudsicherheitslösungen schützen Rechenzentren, Apps und andere Cloud-Ressourcen vor Cyberangriffen. Bei den meisten Cloudsicherheitslösungen handelt es sich einfach um Standardmaßnahmen für die Netzsicherheit wie Firewalls, NACs und VPNs, die auf Cloudumgebungen angewendet werden. Viele Cloud-Service-Provider integrieren Sicherheitsmaßnahmen in ihre Services oder bieten sie als zusätzliche Angebote an.
Analyse des Benutzer- und Entitätsverhaltens (UEBA)
Verhaltensanalyse von Benutzern und Entitäten verwendet Verhaltensanalysen und maschinelles Lernen, um abnormale Benutzer- und Geräteaktivitäten zu erkennen. UEBA kann helfen, Insider-Bedrohungen und Hacker zu erkennen, die Benutzerkonten gekapert haben.
Herkömmliche Unternehmensnetze waren zentralisiert, wobei sich wichtige Endpunkte, Daten und Apps vor Ort befanden. Herkömmliche Netzsicherheitssysteme konzentrierten sich darauf, Bedrohungen daran zu hindern, den Netzperimeter zu durchdringen. Sobald sich ein Benutzer im Netz befand, wurde er als vertrauenswürdig behandelt und hatte praktisch unbeschränkten Zugriff.
Da Unternehmen jedoch die digitale Transformation vorantreiben und Hybrid-Cloud-Umgebungen einführen, werden Netze zunehmend dezentral. Jetzt sind Netzressourcen über Cloud-Rechenzentren, lokale und ferne Endpunkte sowie Mobil- und IoT-Geräte verteilt.
Perimeterbasierte Sicherheitskontrollen sind in verteilten Netzen weniger effektiv, weshalb viele IT-Sicherheitsteams auf ein Zero-Trust-Framework für die Netzsicherheit umsteigen. Anstatt sich auf den Perimeter zu konzentrieren, fokussiert die Zero-Trust-Netzsicherheit die Sicherheitsmaßnahmen auf die einzelnen Ressourcen. Benutzern werden niemals implizit als vertrauenswürdig eingestuft. Jedes Mal, wenn ein Benutzer versucht, auf eine Ressource zuzugreifen, muss er authentifiziert und autorisiert werden, unabhängig davon, ob er sich bereits im Unternehmensnetz befindet. Für authentifizierte Benutzer gilt das Zugriffsprinzip der geringsten Berechtigung und ihre Berechtigungen werden widerrufen, sobald ihre Aufgabe erledigt ist.
Zero-Trust-Netzsicherheit basiert auf differenzierten Zugriffsrichtlinien, fortlaufender Überprüfung und Daten, die aus möglichst vielen Quellen gesammelt werden – einschließlich vieler der oben genannten Tools –, um sicherzustellen, dass nur die richtigen Benutzer aus den richtigen Gründen zur richtigen Zeit auf die richtigen Ressourcen zugreifen können.
Ein Ansatz der tiefengestaffelten Sicherheit kann zwar das Netz eines Unternehmens schützen, bedeutet aber auch, dass das IT-Sicherheitsteam eine Reihe von separaten Sicherheitsmaßnahmen verwalten muss. Sicherheitsplattformen für Unternehmensnetze können dazu beitragen, die Verwaltung der Netzsicherheit zu rationalisieren, indem sie unterschiedliche und voneinander unabhängige Sicherheitstools integrieren und es den Sicherheitsteams ermöglichen, das gesamte Netzwerk über eine einzige Konsole zu überwachen. Zu den gängigen Netzsicherheitsplattformen gehören:
Security Information and Event Management erfasst Informationen aus internen Sicherheitstools, aggregiert diese in einem zentralen Protokoll und weist auf Anomalien hin.
SOAR-Lösungen (Security Orchestration, Automation and Response) sammeln und analysieren Sicherheitsdaten und ermöglichen es Sicherheitsteams, automatische Antworten auf Cyberbedrohungen zu definieren und auszuführen.
NDR-Tools (Network Detection and Response) nutzen KI und maschinelles Lernen, um den Netzverkehr zu überwachen und verdächtige Aktivitäten zu erkennen.
Extended Detection and Response ist eine offene Cybersecurity-Architektur, die Sicherheitstools integriert und Sicherheitsoperationen auf allen Sicherheitsebenen vereinheitlicht – Benutzer, Endgeräte, E-Mails, Anwendungen, Netze, Cloud-Workloads und Daten. Mit XDR können Sicherheitslösungen, die nicht unbedingt aufeinander abgestimmt sind, bei der Verhinderung, Erkennung, Untersuchung und Abwehr von Bedrohungen nahtlos zusammenarbeiten. XDR kann auch Workflows zur Erkennung von Bedrohungen, Einstufung von Vorfällen und Bedrohungsjagd automatisieren.
