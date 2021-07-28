Was ist Netzsicherheit?

Obwohl es sich bei den folgenden Tools nicht unbedingt um Netzwerksicherheitstools handelt, verwenden Netzwerkadministratoren sie häufig zum Schutz von Bereichen und Assets in einem Netzwerk.

Data Loss Prevention (DLP)

Data Loss Prevention bezieht sich auf Strategien und Tools für die Informationssicherheit, die sicherstellen, dass sensible Daten weder gestohlen noch versehentlich weitergegeben werden. DLP umfasst Datensicherheitsrichtlinien und speziell entwickelte Technologien, die Datenströme verfolgen, sensible Informationen verschlüsseln und bei verdächtigen Aktivitäten Alarm schlagen.

Endpunktsicherheit

Endpoint-Security-Lösungen schützen alle Geräte, die mit einem Netzwerk verbunden sind – wie Laptops, Desktops, Server, mobile Geräte oder IoT-Geräte – vor Hackern, die versuchen, sich mit ihnen in das Netzwerk einzuschleichen. Antivirensoftware kann Trojaner, Spyware und andere bösartige Software auf einem Gerät erkennen und zerstören, bevor sie sich auf den Rest des Netzwerks ausbreitet.

Endpoint Detection and Response (EDR)-Lösungen sind fortschrittlichere Tools, die das Endpunktverhalten überwachen und automatisch auf Sicherheitsereignisse reagieren. Unified Endpoint Management Software ermöglicht es Unternehmen, alle Endbenutzergeräte von einer einzigen Konsole aus zu überwachen, zu verwalten und zu sichern.

Web-Sicherheit

Websicherheitslösungen wie sichere Web-Gateways blockieren schädlichen Datenverkehr im Internet und verhindern, dass Benutzer eine Verbindung zu verdächtigen Websites und Apps herstellen.

Netzwerksegmentierung

Die Netzwerksegmentierung ist eine Möglichkeit, große Netzwerke in kleinere Subnetzwerke zu zerlegen, entweder physisch oder durch Software. Die Netzwerksegmentierung kann die Ausbreitung von Ransomware und anderer Malware eindämmen, indem ein kompromittiertes Subnetzwerk vom Rest des Netzwerks abgeschottet wird. Die Segmentierung kann auch dazu beitragen, legitime Benutzer von Assets fernzuhalten, auf die sie nicht zugreifen sollten.

Cloudsicherheit

Cloudsicherheitslösungen schützen Rechenzentren, Apps und andere Cloud-Ressourcen vor Cyberangriffen. Bei den meisten Cloudsicherheitslösungen handelt es sich einfach um Standardmaßnahmen für die Netzsicherheit wie Firewalls, NACs und VPNs, die auf Cloudumgebungen angewendet werden. Viele Cloud-Service-Provider integrieren Sicherheitsmaßnahmen in ihre Services oder bieten sie als zusätzliche Angebote an.

Analyse des Benutzer- und Entitätsverhaltens (UEBA)

Verhaltensanalyse von Benutzern und Entitäten verwendet Verhaltensanalysen und maschinelles Lernen, um abnormale Benutzer- und Geräteaktivitäten zu erkennen. UEBA kann helfen, Insider-Bedrohungen und Hacker zu erkennen, die Benutzerkonten gekapert haben.