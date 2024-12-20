Was ist Netzwerkinfrastruktur?

Um die Verfügbarkeit des Netzwerks sicherzustellen, beziehen die meisten Unternehmen eine Art Netzwerkinfrastrukturmanagement in ihre Planung mit ein. Dazu gehören Tools für die Überwachung, Wartung und Verwaltung von Netzwerken sowie Sicherheitslösungen, die zur Optimierung der Netzwerkleistung beitragen.

Aufgrund ihrer Rolle im Kerngeschäft ist die Netzwerkinfrastruktur zu einem kritischen Bestandteil der digitalen Transformation geworden, und der globale Markt für Unternehmensnetzwerkinfrastruktur ist groß und wächst. Viele Unternehmen sehen darin eine Chance, aufkommende Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und Cloud Computing zu nutzen.

Mit einem Wert von fast 60 Mrd. USD vor zwei Jahren wird erwartet, dass der globale Markt für Netzwerkinfrastruktur in den nächsten 5 Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,9 % wachsen wird1.