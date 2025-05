Was ist eine Datenschutzverletzung?

Laut Data Breach Kostenreport von IBM betragen die weltweiten durchschnittlichen Kosten eines Datenschutzverstoßes 4,88 Millionen USD. Unternehmen jeder Größe und Art sind zwar anfällig für Sicherheitsverletzungen, aber der Schweregrad dieser Verletzungen und die Kosten für ihre Behebung variieren.

Beispielsweise belaufen sich die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung in den Vereinigten Staaten auf 9,36 Millionen USD, etwa viermal so hoch wie die Kosten einer Datenschutzverletzung in Indien (2,35 Millionen USD).



Die Folgen von Sicherheitsverletzungen sind in der Regel besonders schwerwiegend für Unternehmen in stark regulierten Bereichen wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen und dem öffentlichen Sektor, wo hohe Geldstrafen und Bußgelder die Kosten noch weiter in die Höhe treiben können. Dem IBM Bericht zufolge kostet eine durchschnittliche Datenschutzverletzung im Gesundheitswesen 9,77 Millionen US-Dollar, was doppelt so viel ist wie der durchschnittliche Kostenpunkt für Datenschutzverletzungen.



Die Kosten für Datenschutzverletzungen ergeben sich aus mehreren Faktoren, wobei der IBM-Bericht vier Hauptfaktoren nennt: Geschäftseinbußen, Erkennung und Eindämmung, Reaktion nach dem Verstoß, Benachrichtigung.

Der Verlust von Geschäften, Einnahmen und Kunden infolge einer Sicherheitsverletzung kostet Unternehmen im Durchschnitt 1,47 Millionen USD. Der Preis für die Erkennung und Eindämmung des Verstoßes ist mit 1,63 Millionen USD sogar noch höher. Die Kosten nach einem Verstoß – darunter Bußgelder, Entschädigungen, Anwaltskosten, die Bereitstellung einer kostenlosen Kreditüberwachung für betroffene Kunden und ähnliche Ausgaben – kosten das durchschnittliche Opfer eines Verstoßes 1,35 Millionen USD.

Die Benachrichtigungskosten, die die Meldung von Verstößen an Kunden, Aufsichtsbehörden und andere Dritte umfassen, sind mit 430.000 USD am niedrigsten. Allerdings können die Berichtspflichten immer noch aufwändig und zeitraubend sein.