Was ist offensive Sicherheit?

Um zu verstehen, warum offensive Sicherheit wichtig ist, ist der Vergleich mit defensiver Sicherheit hilfreich.

Defensive Sicherheitsmaßnahmen wie Antivirensoftware und Firewalls sind von ihrem Konzept her reaktiv. Diese Tools wurden entwickelt, um entweder bekannte Bedrohungen zu blockieren oder verdächtiges Verhalten zu erkennen. Einige erweiterte defensive Sicherheitstools, wie z. B. SOAR-Plattformen, können auch Reaktionen auf laufende Angriffe automatisieren.

Zwar können defensive Sicherheitstaktiken dazu beitragen, laufende Cyberangriffe zu vereiteln, doch sind diese Methoden mit einem hohen Arbeitsaufwand für Sicherheitsteams verbunden. Analysten müssen Warnungen und Daten sortieren, um eine echte Bedrohung von einem Fehlalarm zu unterscheiden. Ebenso können defensive Sicherheitsmaßnahmen nur vor bekannten Angriffsvektoren schützen. Das führt dazu, dass Unternehmen neuen und unbekannten Cyberbedrohungen ausgesetzt sind.

Offensive Sicherheit ergänzt defensive Sicherheit. Sicherheitsteams nutzen OffSec-Taktiken, um unbekannte Angriffsvektoren, die andere Sicherheitsmaßnahmen möglicherweise übersehen, zu erkennen und darauf zu reagieren. Offensive Sicherheit ist auch proaktiver als defensive Sicherheit. Statt auf Cyberangriffe zu reagieren, wenn sie eintreten, finden und beheben offensive Sicherheitsmaßnahmen Schwachstellen, bevor Angreifer sie ausnutzen können.

Kurz gesagt: Offensive Sicherheit liefert Informationen, durch die die defensive Sicherheit noch effektiver wird. Sie reduziert auch die Belastung der Sicherheitsteams. Aufgrund dieser Vorteile ist offensive Sicherheit in einigen stark regulierten Sektoren ein Industriestandard.