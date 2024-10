Was ist OT-Sicherheit?

Bei der Operational Technology (OT) Security steht der Schutz der Hardware- und Softwaresysteme im Mittelpunkt, die physische Prozesse in Branchen wie Fertigung, Energie und Transport verwalten und steuern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen der Informationstechnologie (IT), die in erster Linie Daten und Kommunikation verarbeiten, sind OT-Systeme für die direkte Steuerung und Überwachung von Maschinen und Industrieumgebungen verantwortlich.

OT-Systeme umfassen programmierbare Logiksteuerungen (PLCs), SCADA-Systeme (Supervisory Control and Data Acquisition) und DCS-Systeme (Distributed Control Systems). Solche Systeme sind für den Betrieb und die Sicherheit von Produktionsanlagen, Energieversorgungsnetzen, Verkehrsnetzen und anderen industriellen Netzwerken unerlässlich.

Unterschiede zwischen OT und IT

OT und IT unterscheiden sich in ihrem Fokus und ihrer Anwendung. Die IT befasst sich mit der Verwaltung und Verarbeitung von Daten und konzentriert sich dabei auf Systeme wie Anwendungen, Datenbanken, Server und Netzwerke zur Unterstützung von Geschäftsabläufen und Informationsaustausch. OT bezieht sich auf die Technologie, die zur Überwachung, Steuerung und Automatisierung von physischen Geräten, Prozessen und Systemen eingesetzt wird.

Während sich IT-Systeme auf die Integrität und Sicherheit von Daten konzentrieren, legen OT-Systeme den Schwerpunkt auf die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit des physischen Betriebs. Die Implementierung robuster Sicherheitskontrollen ist sowohl in IT- als auch in OT-Umgebungen unerlässlich, um sich vor Cyberbedrohungen zu schützen und die Betriebskontinuität zu gewährleisten.

Herausforderungen bei der Konvergenz und Sicherheit von IT und OT

Die einzigartige Natur von OT-Systemen stellt uns vor besondere Sicherheitsherausforderungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen IT-Systemen müssen OT-Systeme hohe Verfügbarkeitsanforderungen erfüllen, d. h. sie müssen kontinuierlich laufen und können nicht einfach für Updates oder Wartungsarbeiten offline geschaltet werden. Diese Anforderungen machen sie anfällig für gezielte Angriffe, Malware und Ransomware. Außerdem verwenden OT-Systeme häufig veraltete und proprietäre Protokolle, die spezielle Kenntnisse und Lösungen zum Schutz vor sich entwickelnden Risiken für Sicherheit und Cybersicherheit erfordern. Daher muss sich die OT-Sicherheit auf die Aufrechterhaltung der Systemverfügbarkeit, das Verständnis spezifischer Industrieprotokolle und den Schutz von Endgeräten vor Bedrohungen konzentrieren, die auf veraltete Systeme abzielen.

Die Konvergenz von OT- und IT-Umgebungen hat die Komplexität der Sicherung dieser Systeme erhöht. In der Vergangenheit waren OT-Systeme von IT-Netzwerken und dem Internet isoliert, was ihre Anfälligkeit für Cyberbedrohungen gering hielt. Der Aufstieg des Internets der Dinge (IoT), des industriellen Internets der Dinge (IIoT) und der digitalen Transformation hat jedoch zu einer stärkeren Vernetzung zwischen IT- und OT-Systemen geführt, wodurch diese Unterscheidung aufgeweicht wird. Diese Integration ermöglicht eine verbesserte Datenanalyse und Remote-Zugriffsfunktionen. Es bedarf jedoch auch eines umfassenden Cybersicherheits-Frameworks, mit dem sowohl die Herausforderungen der OT-Konvergenz bewältigt als auch eine robuste Sicherheitslage in einer Umgebung gewährleistet werden kann, die bisher von IT-Systemen abgeschottet war.



Zu den effektiven Sicherheitspraktiken für OT gehört die Durchsetzung einer sicheren Kommunikation durch den Einsatz von Technologien wie Firewalls der nächsten Generation und unidirektionale Gateways, SIEM-Systeme (Security Information and Event Management) und Identity Access Management (IAM). Die Durchführung regelmäßiger Risikobewertungen, das Schwachstellenmanagement und die Entwicklung umfassender Notfallpläne sind für den Schutz der OT-Assets ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Diese Sicherheitstools helfen dabei, den Zugriff auf OT-Systeme zu überwachen und zu kontrollieren, Anomalien zu erkennen und auf potenzielle Bedrohungen zu reagieren.

Durch Netzwerksegmentierung können kritische OT-Systeme von weniger sicheren IT-Sicherheitsnetzwerken isoliert werden, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination verringert wird. Die Koordination zwischen IT- und OT-Sicherheitsteams sowie externen Sicherheitsanbietern ist entscheidend, um vollständige Transparenz und Schutz im gesamten Ökosystem zu gewährleisten.