Der Umfang der IT-Sicherheit ist breit gefächert und umfasst häufig eine Mischung aus Technologien und Sicherheitslösungen, die zusammenarbeiten, um Schwachstellen in digitalen Geräten, Computernetzwerken, Servern, Datenbanken und Softwareanwendungen zu beheben. Zu den am häufigsten genannten Beispielen für IT-Sicherheit zählen Disziplinen der digitalen Sicherheit wie Endgerätesicherheit, Cloud-Sicherheit, Netzwerksicherheit und Anwendungssicherheit. Zur IT-Sicherheit gehören aber auch physische Sicherheitsmaßnahmen – z. B. Schlösser, Ausweise, Überwachungskameras –, die zum Schutz von Gebäuden und Geräten erforderlich sind, in denen sich Daten und IT-Ressourcen befinden.

IT-Sicherheit wird oft mit Cybersicherheit verwechselt, einer engeren Disziplin, die technisch gesehen eine Teilmenge der IT-Sicherheit darstellt. Während sich die Cybersicherheit in erster Linie auf den Schutz von Unternehmen vor digitalen Angriffen wie Ransomware, Malware und Phishing-Betrug konzentriert, umfasst die IT-Sicherheit die gesamte technische Infrastruktur eines Unternehmens, einschließlich der Hardwaresysteme, Softwareanwendungen und Endpunkte wie Laptops und mobile Geräte sowie das Unternehmensnetzwerk und seine verschiedenen Komponenten wie physische und cloudbasierte Rechenzentren.