Was ist Informationssicherheit?

Daten bilden die Grundlage für einen großen Teil der globalen Wirtschaft. Cyberkriminelle haben erkannt, wie wertvoll diese Daten sind, und Cyberangriffe, die darauf abzielen, sensible Informationen zu stehlen (oder, wie im Fall von Ransomware, Daten als „Geiseln“ zu nehmen), treten immer häufiger auf, richten immer mehr Schaden an und werden immer kostspieliger. Laut dem „Bericht über die Kosten einer Datenschutzverletzung 2021“ von IBM haben die durchschnittlichen Gesamtkosten einer Datenschutzverletzung im Zeitraum von 2020 bis 2021 einen neuen Rekordwert von 4,24 Millionen US-Dollar erreicht.



Die Opfer einer Datenschutzverletzung sind dabei in mehrfacher Hinsicht betroffen: Die unerwartete Ausfallzeit führt zu Geschäftseinbußen. Ein Unternehmen verliert zudem oft Kunden und erleidet häufig einen beträchtlichen und manchmal irreparablen Reputationsschaden, wenn sensible Kundendaten offengelegt werden. Gestohlenes geistiges Eigentum kann die Rentabilität eines Unternehmens beeinträchtigen und seinen Wettbewerbsvorteil schwächen.



Opfer von Datenschutzverletzungen müssen möglicherweise auch mit Geldbußen oder gesetzlichen Strafen rechnen. Staatliche Vorschriften wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Branchenvorschriften wie der Health Insurance Portability and Accounting Act (HIPAA) verpflichten Unternehmen dazu, die sensiblen Daten ihrer Kunden zu schützen – und bei Nichteinhaltung drohen saftige Geldstrafen. Equifax beispielsweise hat sich infolge seiner Datenpanne im Jahr 2017 bereiterklärt, mindestens 575 Millionen US-Dollar an die Federal Trade Commission (FTC), das Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) und alle 50 US-Bundesstaaten zu zahlen. Ein weiteres Beispiel ist British Airways: Die Fluggesellschaft wurde im Oktober 2021 aufgrund von Verstößen gegen die DSGVO im Zusammenhang mit einer Datenpanne im Jahr 2018 zu einer Geldstrafe von 26 Millionen US-Dollar verurteilt.



So ist es kaum überraschend, dass Unternehmen mehr als je zuvor in Technologien und Fachkräfte für Informationssicherheit investieren. Gartner schätzt, dass sich die Ausgaben für Technologien und Services in den Bereichen Informationssicherheit und Risikomanagement im Jahr 2021 auf insgesamt 150,4 Milliarden US-Dollar belaufen werden, was einem Anstieg von 12,4 Prozent gegenüber 2020 entspricht. CISOs (Chief Information Security Officers), welche die Informationssicherheit in Unternehmen verantworten, sind mittlerweile zu einer festen Größe in den Führungsetagen geworden. Und die Nachfrage nach Analysten für Informationssicherheit, die über fortgeschrittene Zertifizierungen für Informationssicherheit verfügen, wie die Zertifizierung „Certified Information Systems Security Professional“ (CISSP) von (ISC)², wird immer größer. Das Bureau of Labor Statistics geht davon aus, dass die Anzahl der Arbeitsplätze für Analysten mit diesen Zertifizierungen bis 2030 um 33 Prozent steigen wird.