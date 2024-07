Wie oben erwähnt, überwacht ein IPS (genauso wie ein IDS) den Netzverkehr auf verdächtige Aktivitäten und fängt Sicherheitsbedrohungen in Echtzeit ab, indem es Verbindungen automatisch beendet oder andere Sicherheitstools aktiviert. Da IPS dazu gedacht sind, Cyberangriffe zu stoppen, werden sie in der Regel linear platziert, was bedeutet, dass der gesamte Datenverkehr das IPS passieren muss, bevor er in das übrige Netz gelangen kann.

Manche Unternehmen implementieren IDS und IPS als separate Lösungen. Häufig werden IDS und IPS jedoch in einem einzigen Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) kombiniert, das Angriffe erkennt, sie protokolliert, Sicherheitsteams darüber informiert und automatisch auf sie reagiert.