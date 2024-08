In der heutigen, zunehmend vernetzten und automatisierten Welt ist die Sicherheit der Betriebstechnologie (Operational Technology, OT) von entscheidender Bedeutung. Da industrielle Kontrollsysteme (ICS) und andere OT-Systeme immer stärker mit Unternehmensnetzwerken und dem Internet verwoben sind, bietet ihre Konnektivität Schwachstellen, die von Cyberbedrohungen ausgenutzt werden können. Die möglichen Folgen derartiger Cyberangriffe sind nicht nur finanzieller Art – sie können auch kritische Infrastrukturen stören und sogar Verletzungen oder Todesfälle verursachen.

Im Jahr 2023 erlebten unglaubliche 70 % der Industrieunternehmen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) einen Cyberangriff, was den Bedarf an robusten Cybersicherheitslösungen unterstreicht. Angesichts der durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung für diese Unternehmen in Höhe von 4,77 Millionen USD ist es klar, dass Unternehmen der OT-Sicherheit Vorrang einräumen müssen, um ihren Betrieb sowie ihr Geschäftsergebnis zu schützen und Sicherheitsrisiken zu mindern.

Auf dem Markt für OT-Sicherheit hebt sich IBM durch sein Angebot an umfassenden Sicherheitsdienstleistungen für die Sicherheit von Betriebstechnologie ab. Unser Expertenteam kennt die besonderen Anforderungen von OT-Umgebungen und kann maßgeschneiderte Lösungen für diese Herausforderungen anbieten. Wir arbeiten mit führenden Technologieunternehmen wie Claroty, Nozomi Networks, Palo Alto, TDi Technologies und Microsoft zusammen, um erstklassige Sicherheitslösungen anzubieten.

Unsere Services reichen von der Erkennung und Aufklärung von Bedrohungen bis hin zur Reaktion auf Vorfälle und zum Risikomanagement. Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre OT-Netzwerke zu sichern, ihre Angriffsfläche zu verwalten und eine ausgezeichneten Sicherheitsstatus aufrechtzuerhalten. Zusätzlich bieten wir Echtzeitüberwachung, Netzwerksegmentierung, Endgeräteschutz und Steuerung per Remote-Zugriff, um die Sicherheit weiter zu erhöhen.

Uns ist ebenfalls bewusst, wie wichtig das Lebenszyklusmanagement für die Aufrechterhaltung der OT-Sicherheit ist: Durch regelmäßige Updates und Patches können wir Unternehmen dabei unterstützen, neuen Bedrohungen stets einen Schritt voraus zu sein. Zudem stellen unsere Asset Discovery Services sicher, dass alle OT-Geräte erfasst und geschützt sind.

Unser proaktiver Ansatz für OT-Sicherheit hilft Unternehmen, Cyberrisiken zu mindern und ihre Betriebstechnologie zu schützen. Mit den OT Security Services von IBM können Unternehmen ihre digitale Transformation selbstbewusst angehen, denn sie wissen, dass ihre kritische Infrastruktur und industriellen Prozesse sicher sind.

Die Sicherheitsmaßnahmen von IBM erstrecken sich auch auf das Management der mit der OT-Konvergenz verbundenen Risiken, um reibungslose Arbeitsabläufe zu gewährleisten und gleichzeitig Ausfallzeiten zu minimieren. Unsere Strategien zum Schwachstellenmanagement umfassen die Implementierung von Firewalls und Zero-Trust-Modellen, die wesentliche Bestandteile einer robusten OT-Cybersicherheit sind. Wir bieten auch Netzwerksicherheitsmaßnahmen wie die Segmentierung von IT-Netzwerken an, die zusammen mit unseren OT-Sicherheitslösungen zu einer widerstandsfähigen Verteidigung gegen Cyberbedrohungen beitragen.