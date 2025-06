Was ist Customer Identity und Access Management (CIAM)?

CIAM ist ein disziplinübergreifendes Projekt, an dem in der Regel Stakeholder aus den Bereichen IT, Sicherheit, Marketing und anderen Bereichen des Unternehmens beteiligt sind. Viele Unternehmen bauen ihre CIAM-Prozesse auf vier wichtigen Säulen auf: Datenerfassung, Benutzerbeteiligung, Selbstmanagement und Systemverwaltung.

Datenerfassung: Erstellung praktischer, optimierter Workflows für die Kontoerstellung und Datenerfassung, um Benutzer zu motivieren, sich zu registrieren und ihre Daten zu teilen.





Benutzerbindung: Mit einfacher, sicherer Anmeldung und progressivem Profiling Kunden ansprechen und dafür sorgen, dass sie immer wieder zurückkommen.





Self-management: Benutzer haben die Kontrolle über ihre Profile, einschließlich der Möglichkeit zu wählen, welche sensiblen Daten sie teilen und wie diese Daten verwendet werden.





Benutzer haben die Kontrolle über ihre Profile, einschließlich der Möglichkeit zu wählen, welche sensiblen Daten sie teilen und wie diese Daten verwendet werden. Systemverwaltung: Die laufende Verwaltung der CIAM-Tools und -Prozesse, einschließlich der Integration neuer Anwendungen, der Gewinnung neuer Benutzer und der Überwachung der Aktivitäten, um Betrug zu verhindern und Erkenntnisse zu gewinnen.