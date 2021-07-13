SDK vs. API: Was ist der Unterschied?

Erfahren Sie mehr über Software Development Kits (SDKs) und Application Programming Interfaces (APIs) sowie darüber, wie sie sowohl die Softwareentwicklungszyklen als auch die Endbenutzererfahrung (UX) verbessern.
In der modernen Softwareentwicklung sind das SDK und die API zwei wichtige Tools, denen Sie begegnen werden. Sie haben vieles gemeinsam, und manchmal herrscht Verwirrung darüber, was sie jeweils tun.
Im Kern ermöglichen es Ihnen sowohl das SDK als auch die API, die Funktionalität Ihrer Anwendung relativ einfach zu erweitern. Um das Versprechen des einen oder beider Tools einzulösen und die Erfahrung sowohl intern als auch für die Endbenutzer zu verbessern, ist es wichtig zu verstehen, wie beide Tools im Backend funktionieren, worin sie sich unterscheiden und wie sie zum gesamten Entwicklungsprozess beitragen.
SDK steht für Software Development Kit. Das SDK, auch als Devkit bekannt, ist eine Reihe von Software-Erstellungstools für eine bestimmte Plattform, einschließlich der Bausteine, Debugger und oft, eines Frameworks oder einer Gruppe von Codebibliotheken wie z. B. einer Reihe von Routinen für ein Betriebssystem ( Betriebssystem).
Ein typisches SDK kann einige oder alle dieser Ressourcen in seinen Tools enthalten:
Häufig ist mindestens eine API auch im SDK enthalten, da Anwendungen ohne die API keine Informationen weiterleiten und nicht zusammenarbeiten können.
SDKs bieten eine umfassende Sammlung von Tools, mit denen Softwareentwickler Softwareanwendungen schneller und standardisierter erstellen können.
Bei der Entwicklung cloudnativer mobiler Apps werden beispielsweise die iOS-SDKs von Apple oder die Android-SDKs von Google für diese Plattform genutzt. Für umfangreichere Anwendungen, wie z. B. Software-as-a-Service (SaaS) in Unternehmen und proprietäre Web- und Desktop-Softwareanwendungen, bietet Microsoft das häufig verwendete Open-Source-SDK .NET SDK an.
Die Einfachheit eines SDK ist genauso wertvoll wie die im Kit enthaltenen Tools. Und so funktioniert es:
SDKs sind ein fester Bestandteil der Entwicklung mobiler Apps. Sie haben viele Anwendungsfall:
SDKS erleichtern die Arbeit von Entwicklern, indem sie diese Vorteile bieten:
Schauen wir uns nun an, wie dieser Vermittler – die API – funktioniert.
API steht für Application Programming Interface (Anwendungsprogrammierschnittstelle). Unabhängig davon, ob sie als eigenständige Lösung oder in einem SDK enthalten ist, erleichtert eine API die Kommunikation zwischen zwei Plattformen. Dies geschieht, indem sie die Nutzung ihrer proprietären Software durch externe Entwickler zulässt. Die Entwickler können dann ihren eigenen Benutzern ermöglichen, den oder die von der API-Lösung bereitgestellten Dienst(e) indirekt zu nutzen.
Man kann sich eine API auch als eine Art Vereinbarung zwischen zwei Parteien vorstellen. Die API ermöglicht nicht nur den Informationsaustausch nach Bedarf. Sie legt fest, wie diese Informationen ausgetauscht werden sollen.
Da einige APIs die Schnittstelle direkt bereitstellen, werden die Begriffe „API“ und „Schnittstelle“ manchmal synonym verwendet.
Um das noch einmal aufzuschlüsseln – eine API kann aus zwei Dingen bestehen:
Einige der beliebtesten APIs sind:
APIs ermöglichen reibungslose, effiziente Integrationen zwischen Anwendungen.
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben eine Immobilienanwendung. Ihre Benutzer möchten in der Lage sein, nach verfügbarem Immobilienbestand zu suchen – ein Service, den Ihre Software bereits bietet. Außerdem möchten Ihre Benutzer in einem bestimmten Gebiet – vielleicht einem bestimmten Schulbezirk – nach Bestand suchen.
Die naheliegendste Lösung ist die Integration mit einem etablierten Dienst. Die Nutzung einer Geolokalisierungs-API würde es den Endbenutzern Ihrer Anwendung ermöglichen, diesen Dienst zu nutzen, um sich auf bestimmten Bestand zu konzentrieren, ohne Bewusstsein dafür, dass die Geolokalisierungsanwendung separat ist.
Aus technischer Sicht beinhaltet ein API-Aufruf Folgendes:
APIs machen viele der digitalen Tools, die wir routinemäßig verwenden, möglich. Hier sind drei der vielen API-Anwendungsfälle:
APIs verbessern sowohl die Entwicklungserfahrung als auch die Endbenutzererfahrung durch folgende Aspekte:
Nein – tatsächlich enthält ein SDK, wie oben erwähnt, oft mindestens eine API. Diese beiden helfen Ihnen auf unterschiedliche Weise, können aber zusammenarbeiten.
APIs wiederum dienen dazu, zu definieren, wie verschiedene Plattformen zusammenarbeiten. Sie erleichtern die Interaktion durch Spezifikationen (Protokolle), und als Vermittler dienen sie als eines der Werkzeuge in einem kompletten Kasten.
SDKs sind dieser komplette Werkzeugkasten. Sie gehen über die Erleichterung hinaus (obwohl sie sie beinhalten), um alles für die Entwicklung neuer Software für eine bestimmte Plattform oder Programmiersprache bereitzustellen.
Eine weitere Aufschlüsselung der Beziehung zwischen SDKs und APIs finden Sie in diesem Video:
Bei der Nutzung von SDKs und APIs herrscht die überwältigende Meinung vor, dass sie die Entwicklung von Anwendungen einfacher und kostengünstiger machen. Sie sind für Entwickler etwa so selbstverständlich wie E-Mail- und Chat-Plattformen für jedes Geschäftsteam.
Allerdings gibt es einige bemerkenswerte Herausforderungen bei der Verwendung von APIs und SDKs. Eine Herausforderung sind Sicherheitsverletzungen. Eine solche Softwareentwicklung kann zu unbeabsichtigten Schlupflöchern führen, die persönliche Informationen von Benutzern offenlegen können. Es gab sogar Fälle, in denen betrügerische SDK-Entwickler SDKs in der Lage waren (und manchmal erfolgreich verbreiteten), ohne dass die Programmierer, die sie verwenden, davon wussten.
Aus diesem Grund ist es für Teams jeder Größe wichtig, ihre Anbieter zu überprüfen und die Sicherheit während des gesamten Entwicklungszyklus im Auge zu behalten.
Eine weitere Herausforderung für SDKs war die Häufigkeit der Aktualisierungen. Wenn ein Entwicklungsunternehmen mehrere Versionen eines SDKs unterstützen muss, kann dies zu Synchronisationsproblemen zwischen diesem SDK und den verwendeten APIs und Backend-Systemen führen. Um Endbenutzerprobleme und Sicherheitsverletzungen zu vermeiden, müssenDevOps-Teams die Versionierung genau im Auge behalten.
Die Verfügbarkeit steht für die meisten Entwicklungsfirmen an erster Stelle, aber die Kontrolle über diese Entwicklungstools ist ebenso kritisch.
Möchten Sie die Integrationsentwicklung um 300 % beschleunigen, die Kosten um mehr als 33 % senken und die Sicherheit, Governance und Verfügbarkeit verbessern? Erfahren Sie mehr über IBM Cloud Pak for Integration, das auf den Kernfunktionen von IBM API Connect basiert.
