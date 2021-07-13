SDK vs. API: Was ist der Unterschied?

Bei der Nutzung von SDKs und APIs herrscht die überwältigende Meinung vor, dass sie die Entwicklung von Anwendungen einfacher und kostengünstiger machen. Sie sind für Entwickler etwa so selbstverständlich wie E-Mail- und Chat-Plattformen für jedes Geschäftsteam.

Allerdings gibt es einige bemerkenswerte Herausforderungen bei der Verwendung von APIs und SDKs. Eine Herausforderung sind Sicherheitsverletzungen. Eine solche Softwareentwicklung kann zu unbeabsichtigten Schlupflöchern führen, die persönliche Informationen von Benutzern offenlegen können. Es gab sogar Fälle, in denen betrügerische SDK-Entwickler SDKs in der Lage waren (und manchmal erfolgreich verbreiteten), ohne dass die Programmierer, die sie verwenden, davon wussten.

Aus diesem Grund ist es für Teams jeder Größe wichtig, ihre Anbieter zu überprüfen und die Sicherheit während des gesamten Entwicklungszyklus im Auge zu behalten.

Eine weitere Herausforderung für SDKs war die Häufigkeit der Aktualisierungen. Wenn ein Entwicklungsunternehmen mehrere Versionen eines SDKs unterstützen muss, kann dies zu Synchronisationsproblemen zwischen diesem SDK und den verwendeten APIs und Backend-Systemen führen. Um Endbenutzerprobleme und Sicherheitsverletzungen zu vermeiden, müssenDevOps-Teams die Versionierung genau im Auge behalten.

Die Verfügbarkeit steht für die meisten Entwicklungsfirmen an erster Stelle, aber die Kontrolle über diese Entwicklungstools ist ebenso kritisch.