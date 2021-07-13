SDK vs. API: Was ist der Unterschied?

Erfahren Sie mehr über Software Development Kits (SDKs) und Application Programming Interfaces (APIs) sowie darüber, wie sie sowohl die Softwareentwicklungszyklen als auch die Endbenutzererfahrung (UX) verbessern.

In der modernen Softwareentwicklung sind das SDK und die API zwei wichtige Tools, denen Sie begegnen werden. Sie haben vieles gemeinsam, und manchmal herrscht Verwirrung darüber, was sie jeweils tun.

Im Kern ermöglichen es Ihnen sowohl das SDK als auch die API, die Funktionalität Ihrer Anwendung relativ einfach zu erweitern. Um das Versprechen des einen oder beider Tools einzulösen und die Erfahrung sowohl intern als auch für die Endbenutzer zu verbessern, ist es wichtig zu verstehen, wie beide Tools im Backend funktionieren, worin sie sich unterscheiden und wie sie zum gesamten Entwicklungsprozess beitragen.

Was ist ein SDK?

SDK steht für Software Development Kit. Das SDK, auch als Devkit bekannt, ist eine Reihe von Software-Erstellungstools für eine bestimmte Plattform, einschließlich der Bausteine, Debugger und oft, eines Frameworks oder einer Gruppe von Codebibliotheken wie z. B. einer Reihe von Routinen für ein Betriebssystem ( Betriebssystem).

Ein typisches SDK kann einige oder alle dieser Ressourcen in seinen Tools enthalten:

  • Compiler: Übersetzt von einer Programmiersprache in diejenige, in der Sie arbeiten werden.
  • Codebeispiele: Geben ein konkretes Beispiel für eine Anwendung oder Webseite.
  • Code-Bibliotheken (Framework): Stellen Sie eine Verknüpfung mit Codesequenzen bereit, die Programmierer wiederholt verwenden werden.
  • Test- und Analysetools: Liefern Erkenntnisse darüber, wie sich die Anwendung oder das Produkt in Test- und Produktionsumgebungen verhält.
  • Dokumentation: Gibt Entwicklern Anweisungen an die Hand, auf die sie jederzeit zurückgreifen können.
  • Debugger: Helfen Teams, Fehler in ihrem Code zu erkennen, damit sie Code veröffentlichen können, der wie erwartet funktioniert.

Häufig ist mindestens eine API auch im SDK enthalten, da Anwendungen ohne die API keine Informationen weiterleiten und nicht zusammenarbeiten können.

Anwendungsentwicklung

Steigen Sie ein: Entwicklung von Enterprise-Anwendungen in der Cloud

In diesem Video erläutert Dr. Peter Haumer, wie die moderne Entwicklung von Unternehmensanwendungen in der Hybrid Cloud heute aussieht, indem er verschiedene Komponenten und Praktiken demonstriert, darunter IBM Z Open Editor, IBM Wazi und Zowe. 
Entwicklung von Cloud-Anwendungen erkunden

So funktioniert ein SDK

SDKs bieten eine umfassende Sammlung von Tools, mit denen Softwareentwickler Softwareanwendungen schneller und standardisierter erstellen können.

Bei der Entwicklung cloudnativer mobiler Apps werden beispielsweise die iOS-SDKs von Apple oder die Android-SDKs von Google für diese Plattform genutzt. Für umfangreichere Anwendungen, wie z. B. Software-as-a-Service (SaaS) in Unternehmen und proprietäre Web- und Desktop-Softwareanwendungen, bietet Microsoft das häufig verwendete Open-Source-SDK .NET SDK an.

Die Einfachheit eines SDK ist genauso wertvoll wie die im Kit enthaltenen Tools. Und so funktioniert es:

  1. Kaufen Sie das „Kit“ für Ihre Plattform, laden Sie es herunter und installieren Sie ihn (z. B. vorgefertigte Teile, Beispiele und Anweisungen).
  2. Öffnen und nutzen Sie alle APIs und alle Entwicklungstools, die Sie zum Erstellen einer neuen Anwendung benötigen, beginnend mit der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE). Dies ist der Bereich, in dem Sie die eigentliche Codierung vornehmen und in dem sich Ihr Compiler befindet.
  3. Verwenden Sie die Anweisungen, die Dokumentation, die Beispielcodes und die Testtools, um das zu erstellen, was Ihnen und Ihrem Team einen gesunden Vorsprung verschafft.

SDK-Anwendungsfall

SDKs sind ein fester Bestandteil der Entwicklung mobiler Apps. Sie haben viele Anwendungsfall:

  • Programmiersprachenspezifische SDKs wie JSON und Java Developer Kit (JDK) werden verwendet, um Programme in diesen Sprachen auf optimierte, standardisierte Weise zu entwickeln.
  • Analyse-SDKs von Google und anderen liefern Daten zu Nutzerverhalten, Pfaden und Aktionen.
  • Monetarisierungs-SDKs wie Google, Facebook und andere machen es Entwicklern leicht, Werbung in ihren bestehenden Apps einzuführen, mit dem Ziel, Einnahmen zu generieren.

Vorteile eines SDK

SDKS erleichtern die Arbeit von Entwicklern, indem sie diese Vorteile bieten:

  • Zugriff auf Bestandteile und Anweisungen für die Softwareentwicklung: Ein SDK für den Einzelhandel zum Beispiel, das alle Dinge abruft, die Sie in Ihrer App benötigen (z. B. Favoriten, Warenkorb, für später speichern, Checkout usw.).
  • Schnellere und reibungslosere Integrationen: SDKs vereinfachen die erforderlichen Standardprozesse und bieten einfachen Zugriff auf die benötigten Informationen.
  • Kürzere Entwicklungszyklen sowie effizientere Produktbereitstellung und Markteinführung: Da ein SDK darauf ausgelegt ist, zu informieren, auszustatten und Abkürzungen für die Entwicklung bereitzustellen, können sich die Entwickler auf die Entwicklung des von ihnen geplanten Produkts konzentrieren.
  • Integrierter Support und Sachverstand: Sie müssen nicht nach Antworten suchen oder externe Experten zur Verstärkung Ihres Teams einstellen – die SDKs sind mit bereits geschriebenem Code und der dazugehörigen Support-Dokumentation ausgestattet.
  • Kostenkontrolle: Alle aufgeführten Nutzen ermöglichen es Ihnen, ein festgelegtes Budget während der Entwicklung und nach der Bereitstellung besser einzuhalten.

Schauen wir uns nun an, wie dieser Vermittler – die API – funktioniert.

Was ist eine API?

API steht für Application Programming Interface (Anwendungsprogrammierschnittstelle). Unabhängig davon, ob sie als eigenständige Lösung oder in einem SDK enthalten ist, erleichtert eine API die Kommunikation zwischen zwei Plattformen. Dies geschieht, indem sie die Nutzung ihrer proprietären Software durch externe Entwickler zulässt. Die Entwickler können dann ihren eigenen Benutzern ermöglichen, den oder die von der API-Lösung bereitgestellten Dienst(e) indirekt zu nutzen.

Man kann sich eine API auch als eine Art Vereinbarung zwischen zwei Parteien vorstellen. Die API ermöglicht nicht nur den Informationsaustausch nach Bedarf. Sie legt fest, wie diese Informationen ausgetauscht werden sollen.

Da einige APIs die Schnittstelle direkt bereitstellen, werden die Begriffe „API“ und „Schnittstelle“ manchmal synonym verwendet.

Um das noch einmal aufzuschlüsseln – eine API kann aus zwei Dingen bestehen:

  • Technische Spezifikationen und Dokumentation: Diese Informationen legen dar, wie Sie die API integrieren müssen, um sie effektiv nutzen zu können.
  • Die Schnittstelle selbst: Sie können direkt über ein Schlüsselwort (im Falle einer Web-API) oder indirekt über eine separate Schnittstelle (im Falle einer REST-API) darauf zugreifen.

Einige der beliebtesten APIs sind:

  • Web-APIs, die zur Erreichung von Webbrowsern und -geräten oder als eigene Webservices-Anwendung verwendet werden.
  • SOAP-APIs, die bei erhöhtem Datenschutz und erhöhter Sicherheit eine beliebte Wahl sind.
  • Offene APIs (oder öffentliche APIs) und REST (oder RESTful) APIs, die aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit und Maximierung der Bandbreite eine beliebte Wahl sind.
  • JSON-RPC, eine Anlaufstelle für Fälle, in denen asynchrone Serveraufrufe erforderlich sind.
  • Benutzerdefinierte APIs für maximale Agilität bei allen beweglichen Teilen der Softwareentwicklung.

So funktioniert eine API

APIs ermöglichen reibungslose, effiziente Integrationen zwischen Anwendungen.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben eine Immobilienanwendung. Ihre Benutzer möchten in der Lage sein, nach verfügbarem Immobilienbestand zu suchen – ein Service, den Ihre Software bereits bietet. Außerdem möchten Ihre Benutzer in einem bestimmten Gebiet – vielleicht einem bestimmten Schulbezirk – nach Bestand suchen.

Die naheliegendste Lösung ist die Integration mit einem etablierten Dienst. Die Nutzung einer Geolokalisierungs-API würde es den Endbenutzern Ihrer Anwendung ermöglichen, diesen Dienst zu nutzen, um sich auf bestimmten Bestand zu konzentrieren, ohne Bewusstsein dafür, dass die Geolokalisierungsanwendung separat ist.

Aus technischer Sicht beinhaltet ein API-Aufruf Folgendes:

  1. Als Anwendungsbenutzer, der eine Aufgabe erledigen muss, initiieren Sie die Aufgabe von Ihrer App, indem Sie eine Anfrage erstellen.
  2. Die API ruft den Web-Server auf und leitet die Anfrage weiter. Die API weiß, wohin die Anforderung zu senden ist, da sie an den Endgerät geht, in der Regel die URL eines Servers.
  3. Die Aufgabe wird dann von der Anwendung oder Datenbank eines Drittanbieters ausgeführt, die den Service bereitstellt.

API-Anwendungsfälle

APIs machen viele der digitalen Tools, die wir routinemäßig verwenden, möglich. Hier sind drei der vielen API-Anwendungsfälle:

  • Karten-APIs werden häufig verwendet, um eine Karte auf einer Webseite oder in einer mobilen Anwendung anzupassen.
  • Zahlungsverkehrs-APIs werden häufig von E-Commerce-Unternehmen genutzt, damit sie ihren Kunden Flexibilität beim Einkauf bieten und so ihren potenziellen Kundenstamm erweitern können.
  • Wetter-APIs können die Benutzererfahrung von Sport-Apps, Suchmaschinen usw. verbessern.

Vorteile einer API

APIs verbessern sowohl die Entwicklungserfahrung als auch die Endbenutzererfahrung durch folgende Aspekte:

  • Verbindung disparate Anwendungen für ein stärkeres Gesamtproduktangebot.
  • Verkürzung des Entwicklungszyklus durch Automatisierung.
  • Reduzierung von Ressourcen, die sonst für die interne Arbeit aufgewendet werden müssten.
  • Verbesserung der Markenbekanntheit und des Vertrauens.
  • Bereitstellung neuer Services für Endbenutzer mit maximaler Effizienz.

Muss man sich zwischen SDK und API entscheiden?

Nein – tatsächlich enthält ein SDK, wie oben erwähnt, oft mindestens eine API. Diese beiden helfen Ihnen auf unterschiedliche Weise, können aber zusammenarbeiten.

APIs wiederum dienen dazu, zu definieren, wie verschiedene Plattformen zusammenarbeiten. Sie erleichtern die Interaktion durch Spezifikationen (Protokolle), und als Vermittler dienen sie als eines der Werkzeuge in einem kompletten Kasten.

SDKs sind dieser komplette Werkzeugkasten. Sie gehen über die Erleichterung hinaus (obwohl sie sie beinhalten), um alles für die Entwicklung neuer Software für eine bestimmte Plattform oder Programmiersprache bereitzustellen.

Eine weitere Aufschlüsselung der Beziehung zwischen SDKs und APIs finden Sie in diesem Video:

Herausforderungen und wie man sie angeht

Bei der Nutzung von SDKs und APIs herrscht die überwältigende Meinung vor, dass sie die Entwicklung von Anwendungen einfacher und kostengünstiger machen. Sie sind für Entwickler etwa so selbstverständlich wie E-Mail- und Chat-Plattformen für jedes Geschäftsteam.

Allerdings gibt es einige bemerkenswerte Herausforderungen bei der Verwendung von APIs und SDKs. Eine Herausforderung sind Sicherheitsverletzungen. Eine solche Softwareentwicklung kann zu unbeabsichtigten Schlupflöchern führen, die persönliche Informationen von Benutzern offenlegen können. Es gab sogar Fälle, in denen betrügerische SDK-Entwickler SDKs in der Lage waren (und manchmal erfolgreich verbreiteten), ohne dass die Programmierer, die sie verwenden, davon wussten.

Aus diesem Grund ist es für Teams jeder Größe wichtig, ihre Anbieter zu überprüfen und die Sicherheit während des gesamten Entwicklungszyklus im Auge zu behalten.

Eine weitere Herausforderung für SDKs war die Häufigkeit der Aktualisierungen. Wenn ein Entwicklungsunternehmen mehrere Versionen eines SDKs unterstützen muss, kann dies zu Synchronisationsproblemen zwischen diesem SDK und den verwendeten APIs und Backend-Systemen führen. Um Endbenutzerprobleme und Sicherheitsverletzungen zu vermeiden, müssenDevOps-Teams die Versionierung genau im Auge behalten.

Die Verfügbarkeit steht für die meisten Entwicklungsfirmen an erster Stelle, aber die Kontrolle über diese Entwicklungstools ist ebenso kritisch.

SDKs, APIs und IBM

Möchten Sie die Integrationsentwicklung um 300 % beschleunigen, die Kosten um mehr als 33 % senken und die Sicherheit, Governance und Verfügbarkeit verbessern? Erfahren Sie mehr über IBM Cloud Pak for Integration, das auf den Kernfunktionen von IBM API Connect basiert.

Wertvolle Informationen können Sie auch in diesen Ressourcen finden:

