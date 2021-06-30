JVM ist für die Umwandlung von Bytecode in maschinenspezifischen Code zuständig und ist sowohl im JDK als auch im JRE erforderlich. Es ist außerdem plattformabhängig und erfüllt viele Funktionen, einschließlich Speicherverwaltung und Sicherheit. Darüber hinaus kann JVM Programme ausführen, die in anderen Programmiersprachen geschrieben sind, die in Java-Bytecode konvertiert wurden.

Java Native Interface (JNI) wird oft im Zusammenhang mit JVM genannt. JNI ist ein Programmier-Framework, das es Java-Code, der in JVM ausgeführt wird, ermöglicht, mit Anwendungen zu kommunizieren (d. h. von ihnen aufzurufen und von diesen aufgerufen zu werden), die mit einer Hardware und einer bestimmten Betriebssystemplattform verbunden sind. Diese Anwendungen werden als native Anwendungen bezeichnet und können oft in anderen Sprachen geschrieben werden. Native Methoden werden verwendet, um nativen Code, der in anderen Sprachen geschrieben ist, in eine Java-Anwendung zu verschieben.