Die Java Runtime Environment oder JRE ist eine Softwareschicht, die auf der Betriebssystemsoftware eines Computers ausgeführt wird und die Klassenbibliotheken sowie andere Ressourcen bereitstellt, die ein bestimmtes Java-Programm zur Ausführung benötigt.
Die JRE ist eine von drei in Wechselbeziehung zueinander stehenden Komponenten für die Entwicklung und Ausführung von Java-Programmen. Die beiden anderen Komponenten sind wie folgt:
Die JRE kombiniert den mit dem JDK erstellten Java-Code mit den für die Ausführung auf einer JVM erforderlichen Bibliotheken und erstellt dann eine Instanz der JVM, die das daraus resultierende Programm ausführt. JVMs sind für mehrere Betriebssysteme verfügbar und Programme, die mit der JRE erstellt wurden, können auf allen diesen Betriebssystemen ausgeführt werden. Auf diese Weise ermöglicht die Java Runtime Environment, dass ein Java-Programm auf jedem beliebigen Betriebssystem ohne vorherige Änderungen ausgeführt werden kann.
Sie können das JDK einschließlich einer kompatiblen JRE von Oracle herunterladen (Link außerhalb von ibm.com).
Das JDK und die JRE interagieren miteinander, um eine nachhaltige Laufzeitumgebung zu schaffen, die die nahtlose Ausführung von Java-basierten Anwendungen auf praktisch jedem Betriebssystem ermöglicht. Die folgenden Komponenten bilden die JRE-Laufzeitarchitektur:
Das Java-Ladeprogramm für Klassen lädt dynamisch alle Klassen, die zur Ausführung eines Java-Programms erforderlich sind. Da Java-Klassen nur dann in den Speicher geladen werden, wenn sie benötigt werden, verwendet die JRE Ladeprogramme für Klassen, um diesen Prozess bei Bedarf zu automatisieren.
Die Bytecode-Prüffunktion stellt das Format und die Genauigkeit von Java-Code sicher, bevor er an den Interpreter weitergegeben wird. Falls der Code die Systemintegrität oder die Zugriffsrechte verletzt, wird die Klasse als beschädigt eingestuft und daher nicht geladen.
Nachdem der Bytecode erfolgreich geladen worden ist, erstellt der Java-Interpreter eine Instanz der JVM, die es ermöglicht, das Java-Programm nativ auf dem zugrunde liegenden System auszuführen.
Neben der Java Virtual Machine besteht JRE aus einer Vielzahl anderer unterstützender Software-Tools und Funktionen, um das Beste aus Ihren Java-Anwendungen herauszuholen.
Teil der JRE-Installation sind Bereitstellungstechnologien wie Java Web Start und Java Plugin, die die Aktivierung von Anwendungen vereinfachen und erweiterte Unterstützung für zukünftige Java-Updates bieten.
Die JRE enthält auch Toolkits, die Entwicklern helfen sollen, ihre Benutzerschnittstelle zu verbessern. Zu diesen Toolkits gehören unter anderem die Folgenden:
Die Java Runtime Environment (JRE) bietet eine Reihe von Integrationsbibliotheken, die Entwickler bei der Erstellung nahtloser Datenverbindungen zwischen ihren Anwendungen und Services unterstützen. Zu diesen Bibliotheken gehören unter anderem die Folgenden:
In der JRE enthalten sind java.lang.- und java.util.-Pakete, die für den Entwurf von Java-Anwendungen, die Paketversionierung-, Verwaltung und Überwachung von grundlegender Bedeutung sind. Einige dieser Pakete umfassen Folgendes:
