Die Java Runtime Environment oder JRE ist eine Softwareschicht, die auf der Betriebssystemsoftware eines Computers ausgeführt wird und die Klassenbibliotheken sowie andere Ressourcen bereitstellt, die ein bestimmtes Java-Programm zur Ausführung benötigt.

Die JRE ist eine von drei in Wechselbeziehung zueinander stehenden Komponenten für die Entwicklung und Ausführung von Java-Programmen. Die beiden anderen Komponenten sind wie folgt:

Das Java Development Kit oder JDK ist ein Satz von Tools zur Entwicklung von Java-Anwendungen. Entwickler wählen JDKs nach Java-Version und nach Paket oder Edition aus – Java Enterprise Edition (Java EE), Java Special Edition (Java SE) oder Java Mobile Edition (Java ME). Jedes JDK beinhaltet stets eine kompatible JRE, da die Ausführung eines Java-Programms Teil des Prozesses der Entwicklung eines Java-Programms ist.





Die Java Virtual Machine oder JVM führt Java-Anwendungen in Echtzeit aus. Jede JRE enthält eine Standard-JRE, aber es steht den Entwicklern frei, eine andere zu wählen, die den spezifischen Ressourcenanforderungen ihrer Anwendungen entspricht.

Die JRE kombiniert den mit dem JDK erstellten Java-Code mit den für die Ausführung auf einer JVM erforderlichen Bibliotheken und erstellt dann eine Instanz der JVM, die das daraus resultierende Programm ausführt. JVMs sind für mehrere Betriebssysteme verfügbar und Programme, die mit der JRE erstellt wurden, können auf allen diesen Betriebssystemen ausgeführt werden. Auf diese Weise ermöglicht die Java Runtime Environment, dass ein Java-Programm auf jedem beliebigen Betriebssystem ohne vorherige Änderungen ausgeführt werden kann.

