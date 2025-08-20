Mikroservices (auch als Mikroservices-Architektur bezeichnet) ist eine Architekturlösung, bei der eine einzelne Anwendung aus vielen lose miteinander verknüpften und unabhängig voneinander einsetzbaren Komponenten oder Services zusammengesetzt ist. Diese Services (auch Mikroservices genannt) verfügen in der Regel über einen eigenen Technologiestack, einschließlich Datenbank und Datenmodell, und kommunizieren untereinander über eine Kombination aus REST-APIs, Event-Streaming und Message-Brokern.

Da Mikroservices unabhängig voneinander bereitgestellt und umgestellt werden können, ohne sich gegenseitig zu beeinträchtigen oder die Endbenutzererfahrung zu stören, eignen sie sich ideal für automatisierte, iterative Bereitstellungsmethoden wie Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) or DevOps.

Mikroservices können nicht nur zur Erstellung neuer cloudnativer Anwendungen verwendet werden, sondern auch zur Modernisierung herkömmlicher monolithischer Anwendungen.

In einer kürzlich von IBM durchgeführten Umfrage unter IT-Führungskräften und Entwicklern stimmten 87 % der Anwender von Mikroservices darin überein, dass die Einführung dieser Mikroservices die Kosten und den Aufwand wert ist.

Entwickler stellen Mikroservices häufig in Containern bereit – d. h. in leichtgewichtigen, ausführbaren Anwendungskomponenten, die den Quellcode der Anwendung (in diesem Fall den Code der Mikroservices) mit allen Betriebssystem bibliotheken und Abhängigkeiten kombinieren, die für die Ausführung des Codes in jeder Umgebung erforderlich sind. Container sind kleiner, ressourceneffizienter und portabler als virtuelle Maschinen (VMs), und können somit als die De-facto-Recheneinheiten der modernen cloudnativen Anwendungen bezeichnet werden.

Container verstärken die Vorteile von Mikroservices, indem sie eine konsistente Bereitstellung und Verwaltung über eine Hybrid-Multicloud-Umgebung ermöglichen – Public Clouds, Private Cloud und On-Premises-Infrastruktur. Aber in gleicher Weise, wie cloudnative Anwendungen zunehmen, werden auch Container zahlreicher und ihre Verwaltung komplexer. Die meisten Unternehmen, die containerisierte Mikroservices einsetzen, verwenden auch eine Container-Orchestrierungsplattform wie Kubernetes, um die Containerbereitstellung und -verwaltung in großem Umfang zu automatisieren.