Nachrichtenbroker sind Softwaremodule innerhalb von Messaging-Middleware- oder Message-Oriented-Middleware-Lösungen (MOM). Diese Middleware bietet Entwicklern ein standardisiertes Mittel zur Bearbeitung des Datenflusses zwischen den Komponenten einer Anwendung, sodass sie sich auf die eigentliche Logik der Anwendung konzentrieren können. Sie dient als verteilte Kommunikationsschicht, die die interne Kommunikation zwischen Anwendungen auf verschiedenen Plattformen ermöglicht.

Nachrichtenbroker können Nachrichten validieren, speichern, weiterleiten und an die entsprechenden Ziele zustellen. Sie vermitteln zwischen anderen Anwendungen und ermöglichen es den Absendern, Nachrichten zu versenden, ohne zu wissen, wo sich die Empfänger befinden, ob sie aktiv sind oder nicht, oder wie viele es sind. Dies erleichtert die Entkopplung von Prozessen und Services innerhalb von Systemen.

Damit Nachrichten sicher gespeichert und garantiert übermittelt werden, verlassen sich Nachrichtenbroker oft auf eine Unterstruktur oder Komponente, die als Nachrichtenwarteschlange bezeichnet wird. Sie speichert und sortiert die Nachrichten, bis die nutzenden Anwendungen sie verarbeiten können. In einer Nachrichtenwarteschlange werden Nachrichten in der exakten Reihenfolge gespeichert, in der sie übertragen wurden, und bleiben in der Warteschlange, bis der Empfang bestätigt wird.

Asynchrones Messaging bezieht sich auf die Art der anwendungsübergreifenden Kommunikation, die durch Nachrichtenbroker ermöglicht wird. Dadurch wird der Verlust wertvoller Daten verhindert und die Funktionsfähigkeit von Systemen sichergestellt, selbst wenn in öffentlichen Netzwerken häufig Verbindungsprobleme oder Latenzen auftreten. Durch asynchrones Messaging wird garantiert, dass Nachrichten genau einmal in der richtigen Reihenfolge im Verhältnis zu anderen Nachrichten zugestellt werden.

Nachrichtenbroker umfassen Warteschlangenmanager, die die Interaktionen zwischen mehreren Nachrichtenwarteschlangen verwalten, sowie Dienste, die Funktionen für das Datenrouting, die Nachrichtenübersetzung, die Persistenz und die Verwaltung des Client-Status bereitstellen.