Was ist ein Enterprise Service Bus (ESB)?

Theoretisch hat ein zentralisierter ESB das Potenzial, die Kommunikation, das Messaging und die Integration zwischen Services im gesamten Unternehmen zu standardisieren und erheblich zu vereinfachen. Hardware- und Softwarekosten können geteilt werden, indem die Server je nach Bedarf für die kombinierte Nutzung bereitgestellt werden, sodass eine skalierbare, zentralisierte Lösung entsteht. Ein einzelnes Spezialistenteam kann mit der Entwicklung und Wartung der Integrationen beauftragt (und bei Bedarf geschult) werden.

Softwareanwendungen stellen einfach eine Verbindung zum ESB her („sprechen“ mit dem ESB) und überlassen es diesem, die Protokolle umzuwandeln und die Nachrichten weiterzuleiten sowie in die erforderlichen Datenformate umzuwandeln, um die Interoperabilität für die Transaktionen zu gewährleisten. Der Enterprise Service Bus-Ansatz unterstützt Szenarien für die Anwendungsintegration, Datenintegration und Automatisierung von Geschäftsprozessen im Stil der Dienstorchestrierung. So müssen Entwicklungsteams deutlich weniger Zeit für die Integration aufwenden und können sich viel mehr auf die Bereitstellung und Verbesserung ihrer Anwendungen konzentrieren. Zudem bietet die Möglichkeit, diese Integrationen von einem Projekt zum nächsten wiederzuverwenden, das Potenzial für noch größere Produktivitätsverbesserungen und Einsparungen im weiteren Verlauf.

Während ESBs in vielen Unternehmen erfolgreich bereitgestellt wurden, sah man sie in vielen anderen Unternehmen eher als Nadelöhr. Änderungen oder Verbesserungen an einer Integration könnten andere, die dieselbe Integration verwenden, destabilisieren. Aktualisierungen der ESB-Middleware wirkten sich häufig auf bestehende Integrationen aus, sodass für jede Aktualisierung umfangreiche Tests erforderlich waren. Da der ESB zentral verwaltet wurde, mussten Anwendungsteams plötzlich auf ihre Integrationen warten. Mit zunehmendem Integrationsvolumen wurde die Implementierung von Hochverfügbarkeit und Disaster-Recovery für die ESB-Server immer kostspieliger. Und da es sich um ein unternehmensübergreifendes Projekt handelte, erwies sich die Finanzierung des ESB als schwierig und somit als zusätzliches Hindernis bei der Bewältigung dieser technischen Herausforderungen.

In Fällen, die dem Beschriebenen ähneln, sind die Herausforderungen der Wartung, Aktualisierung und Skalierung eines zentralisierten ESB so überwältigend und kostspielig, dass er oft genau die Produktivitätsverbesserungen verzögert, die er und die SOA bewirken sollten. Dies frustriert wiederum die Geschäftsteams, die ein höheres Innovationstempo erwarteten. Daher sollten Unternehmen dringend überlegen, ob ein ESB basierend auf der vorhandenen IT-Infrastruktur eines Unternehmens die richtige Wahl darstellt oder ob stattdessen nicht eher modernere und flexiblere Alternativen genutzt werden sollten.

