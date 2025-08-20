Was ist eine Private Cloud?

Private Cloud ist eine Cloud-Computing-Umgebung, die einem einzigen Kunden zugeordnet ist. Sie kombiniert viele der Vorteile des Cloud-Computing mit der Sicherheit und Kontrolle einer On-Premises-IT-Infrastruktur.

Private Cloud (auch als interne Cloud oder unternehmensweite Cloud bezeichnet) ist eine Cloud-Computing-Umgebung, in der alle Hardware- und Softwareressourcen ausschließlich einem einzigen Kunden vorbehalten und nur diesem zugänglich sind. Private Cloud kombiniert viele der Vorteile von Cloud-Computing – wie Elastizität, Skalierbarkeit und einfache Servicebereitstellung – mit der Zugriffskontrolle, Sicherheit und Ressourcenanpassung einer On-Premises Infrastruktur.

Viele Unternehmen entscheiden sich für die Private Cloud und nicht für die Public Cloud (Cloud-Computing-Services, die über eine von mehreren Kunden gemeinsam genutzte Infrastruktur bereitgestellt werden), weil die Private Cloud eine einfachere (oder die einzige) Möglichkeit ist, die für sie geltenden gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Andere wiederum entscheiden sich für die Private Cloud, weil sich ihre Workloads mit vertraulichen Dokumenten, geistigem Eigentum, personenbezogenen Daten (PII), Krankenakten, Finanzdaten oder anderen sensiblen Daten befassen.

Durch den Aufbau einer Private-Cloud-Architektur gemäß cloudnativen Grundsätzen verschafft ein Unternehmen sich die Flexibilität, Workloads problemlos in eine Public Cloud zu verlagern oder sie innerhalb einer hybriden Cloudumgebung (gemischte Public und Private Cloud) auszuführen, wann immer sie bereit sind.