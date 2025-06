Was ist Hohe Verfügbarkeit?

Hochverfügbare Systeme müssen in der Lage sein, Ausfälle zu überstehen, einschließlich geplanter Ausfallzeiten und standortweiter Katastrophen. In der Regel erfüllen HA-Systeme zwei Eigenschaften:

Sie müssen nahezu 100 % der Zeit verfügbar sein.

Sie müssen in der Lage sein, bestimmte vorab festgelegte Erwartungen der Benutzer zu erfüllen.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Initiativen zur digitalen Transformation und der damit verbundenen Verlagerung vieler Dienste in die Cloud bieten zahlreiche Technologie- und Software-as-a-Service-Anbieter (SaaS) wie Microsoft, Amazon (AWS), IBM und Red Hat hochverfügbare Lösungen an.

Eine hohe Verfügbarkeit von IT-Systemen ist besonders in Branchen von Bedeutung, in denen kritische Anwendungen auf geringe oder gar keine Systemausfälle angewiesen sind. Beispielsweise sind Benutzer in Krankenhäusern und Rechenzentren auf hochverfügbare Lösungen angewiesen, um viele routinemäßige, tägliche Funktionen auszuführen. Wenn Benutzer aus irgendeinem Grund nicht auf ein System zugreifen können, gilt es als „nicht verfügbar“. Der Zeitraum, in dem ein System für Benutzer nicht verfügbar ist, wird als Ausfallzeit bezeichnet.