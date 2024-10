Der Hauptunterschied besteht darin, dass BCPs proaktiv sind und darauf abzielen, den Betrieb vor, während und unmittelbar nach einer Katastrophe aufrechtzuerhalten. DRPs hingegen sind reaktiv und konzentrieren sich darauf, wie Unternehmen auf einen Vorfall reagieren und sich davon erholen können. Diese Unterscheidung sollte die Erstellung Ihrer BCDR-Strategie bestimmen, wobei sich BCPs auf kritische Prozesse und Aufgaben konzentrieren, während bei DRPs der Fokus auf Wiederherstellungsmaßnahmen nach einem Vorfall liegt.



Beide Prozesse hängen stark von zwei kritischen Komponenten ab: dem Recovery Time Objective und dem Recovery Point Objective.

Recovery Time Objective (RTO)

RTO bezeichnet die Zeit, die benötigt wird, um Geschäftsprozesse nach einem ungeplanten Vorfall wiederherzustellen. Die Festlegung eines angemessenen RTO ist eine der ersten Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen müssen, wenn sie ihren DRP erstellen.

Recovery Point Objective (RPO)

Das RPO Ihres Unternehmens bezeichnet die Menge an Daten, die einem Unternehmen bei einer Katastrophe verloren gehen darf, damit eine Wiederherstellung noch möglich ist. Da der Datenschutz eine Kernkompetenz vieler moderner Unternehmen ist, kopieren manche Unternehmen ihre Daten ständig in ein entferntes Rechenzentrum, um im Falle eines massiven Datenlecks die Kontinuität zu gewährleisten. Andere legen ein tolerierbares RPO von wenigen Minuten (oder sogar Stunden) fest, damit Geschäftsdaten von einem Backup-System wiederhergestellt werden können, in dem Wissen, dass sie alles wiederherstellen können, was in dieser Zeit verloren gegangen ist.