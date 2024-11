Die effektivsten DRPs werden zusammen mit starken BCPs und IRPs entwickelt, die im Falle eines Vorfalls entscheidende Unterstützung bieten. Sehen wir uns einige Schlüsselbegriffe an, die für das Verständnis der Funktionsweise von DRPs und für die Erstellung eigener DRPs von entscheidender Bedeutung sind:

Failover oder Failback

Failover ist ein weit verbreitetes Verfahren, bei dem der IT-Betrieb auf ein sekundäres System verlagert wird, wenn ein primäres System aufgrund eines Stromausfalls, eines Cyberangriffs oder einer anderen Bedrohung ausfällt. Unter Failback versteht man den Prozess der Rückkehr zum ursprünglichen System, nachdem es wiederhergestellt wurde. Ein Unternehmen könnte beispielsweise von seinem Rechenzentrum auf einen sekundären Standort ausweichen, wo ein redundantes System sofort in Kraft tritt. Bei ordnungsgemäßer Ausführung kann ein Failover oder Failback ein nahtloses Erlebnis schaffen, bei dem ein Benutzer oder Kunde nicht einmal bemerkt, dass er auf ein sekundäres System umgeleitet wird.

Recovery Time Objective (RTO)

RTO bezeichnet die Zeit, die benötigt wird, um den Geschäftsbetrieb nach einem ungeplanten Vorfall wiederherzustellen. Die Festlegung eines angemessenen RTO ist eine der ersten Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen müssen, wenn sie ihren DRP erstellen.

Recovery Point Objective (RPO)

Die RPO Ihres Unternehmens ist die Datenmenge, die bei einem Ausfall verloren gehen kann, ohne dass das Unternehmen dadurch beeinträchtigt wird. Einige Unternehmen kopieren ständig Daten in ein entferntes Rechenzentrum, um die Kontinuität im Falle eines massiven Datenlecks zu gewährleisten. Andere legen eine tolerierbare RPO von einigen Minuten – oder Stunden – fest, damit sie wissen, dass sie alles, was sie in dieser Zeit verloren haben, wiederherstellen können.

Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

DRaaS hat in letzter Zeit an Popularität gewonnen, da das Bewusstsein für die Bedeutung der Datensicherheit wächst. Unternehmen, die bei der Erstellung ihrer DRPs einen DRaaS-Ansatz verfolgen, lagern ihre Notfallwiederherstellung an einen Drittanbieter aus. Diese Drittpartei hostet und verwaltet die für die Wiederherstellung erforderliche Infrastruktur, erstellt und verwaltet dann Reaktionspläne und sorgt für eine rasche Wiederaufnahme geschäftskritischer Abläufe. Laut einem aktuellen Bericht von Global Market Insights (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) belief sich die Marktgröße für DRaaS im Jahr 2022 auf 11,5 Milliarden USD und wird im Jahr 2023 voraussichtlich um 22 % wachsen.