Vorteile und Nachteile der Private Cloud

Die Popularität der Private Cloud nimmt zu, was vor allem auf den Bedarf an mehr Datensicherheit zurückzuführen ist. In Branchen wie dem Bildungswesen, dem Einzelhandel und der öffentlichen Verwaltung entscheiden sich Unternehmen und Organisationen für Private Clouds, um Geschäftsanwendungsfälle auszuführen, die Workloads mit sensiblen Informationen umfassen, und um Datenschutz- und Compliance-Anforderungen einzuhalten.

In einem Bericht von Technavio (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) wird geschätzt, dass die Marktgröße für private Cloud-Services zwischen 2023 und 2028 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 26,71 % wachsen wird und voraussichtlich um 619,08 Milliarden USD steigen wird.

Der Bedarf an Private-Cloud-Einrichtungen ist auch eng mit einem Hybrid-Cloud-Ansatz verknüpft – der Integration von lokalen, Private und Public Clouds in eine einzige, flexible IT-Infrastruktur –, der ein wesentlicher Bestandteil der digitalen Transformation von Unternehmensgeschäften ist. Laut dem IBM Transformation Index: State of Cloud sind 71 % der befragten Führungskräfte der Meinung, dass es ohne eine solide Hybrid-Cloud-Strategie schwierig ist, das volle Potenzial einer digitalen Transformation auszuschöpfen.

Um festzustellen, wie eine Private Cloud einen geschäftlichen Mehrwert für ihr Unternehmen bringen kann, müssen Geschäfts- und IT-Führungskräfte ihre Vor- und Nachteile überprüfen.