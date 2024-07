Was ist eine Virtual Private Cloud (VPC)?

VPC im Vergleich zum virtuellen privaten Netzwerk (VPN)



Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) stellt eine Verbindung zum öffentlichen Internet her, die genauso sicher ist wie eine Verbindung zu einem privaten Netzwerk. Hierzu wird ein verschlüsselter Tunnel eingerichtet, über den die Informationen übertragen werden. Sie können ein VPN as a Service (VPNaaS) in Ihrer VPC einsetzen, um einen sicheren Kommunikationskanal zwischen Ihrer VPC und Ihrer lokalen Umgebung oder einem anderen Standort einzurichten. Mit einem VPN können Sie Teilnetze in mehreren VPCs miteinander verbinden, sodass sie wie ein einziges Netzwerk funktionieren.

VPC im Vergleich zur Private Cloud



Die Begriffe „Private Cloud“ und „Virtual Private Cloud“ werden manchmal irrtümlich als Synonyme verwendet. Dabei ist eine Virtual Private Cloud eigentlich ein Public-Cloud-Angebot. Eine Private Cloud ist eine Single-Tenant-Umgebung in der Cloud. Sie gehört einem einzigen Unternehmen (dieses ist der einzige „Tenant“), wird von diesem Unternehmen betrieben und verwaltet und meist vor Ort oder in einem dedizierten Raum oder einer speziellen Einrichtung gehostet. Im Gegensatz dazu wird eine Virtual Private Cloud auf einer Multi-Tenant-Architektur gehostet, wobei jedoch die Daten und Workloads jedes Kunden logisch von denen aller anderen Tenants getrennt sind. Der Cloud-Provider ist für die Sicherstellung dieser logischen Isolation verantwortlich.

VPC im Vergleich zur Public Cloud



Eine Virtual Private Cloud ist ein Single-Tenant-Modell, das Ihnen die Möglichkeit bietet, einen privaten Bereich innerhalb der Architektur einer Public Cloud einzurichten. Eine VPC verfügt über ein höheres Maß an Sicherheit als traditionelle Multi-Tenant-Angebote für Public Clouds. Die Virtual Private Cloud bietet Kunden aber dennoch die Möglichkeit, von der hohen Verfügbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz, wie Public Clouds sie bieten, zu profitieren. Die Skalierung einer VPC und eines Public-Cloud-Kontos kann in manchen Fällen unterschiedlich ablaufen. So kann es beispielsweise sein, dass zusätzliche Speicherdatenträger für VPCs nur in Blöcken einer bestimmten Größe verfügbar sind. Nicht alle Funktionen der Public Cloud werden in allen VPC-Angeboten unterstützt.