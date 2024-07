Für Unternehmen, die sich die Sicherheit und Leistung dedizierter Hardware in Kombination mit einem traditionelleren Netzbetrieb wünschen, sind IBM Bare Metal Server auf klassischer Infrastruktur eine hervorragende Lösung. Unsere Server sind in über 50 IBM Cloud-Rechenzentren in 9 Regionen und 27 Verfügbarkeitszonen verfügbar.

– Über 11 Millionen Konfigurationskombinationen, ideal für große, stabile, vorhersehbare Operationen, die auf herkömmlichem Cloud-Netzbetrieb basieren

– Nutzungsabhängige Abrechnung nach Stunden, Monaten oder Vertragslaufzeit

– Wählen Sie zwischen CPU-Technologie von Intel Xeon oder AMD EPYC und fügen Sie NVIDIA Tesla-GPUs hinzu

– Wir haben die Preise um 17 % gesenkt und 20 TB Bandbreite* kostenlos hinzugefügt