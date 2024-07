Die Überwachung über eine zentrale Oberfläche ist eine Strategie für das IT- und Netzmanagement, mit der mehrere Überwachungstools und Datenfeeds in einer einzigen Schnittstelle konsolidiert werden. Damit profitieren IT-Teams von einem einheitlichen Überblick über den Allgemeinzustand und die Leistung ihrer Anwendungen, Netzwerke und Systeme. Mit IBM Instana Observability erhalten Sie solch eine zentrale Oberfläche und noch mehr.

Instana bietet eine zentrale Ansicht Ihres gesamten IT-Bestands. Die Lösung lässt sich einfach in Ihre Anwendungs- und Infrastrukturumgebungen integrieren und konsolidiert Leistungsdaten aus mehreren Tools in einem einzigen Dashboard. Mit dieser zentralen Oberfläche können Ihre IT-Teams problemlos Metriken, Traces und Protokolle in Echtzeit korrelieren, um sie miteinander zu vergleichen und zueinander in Beziehung setzen. Dank KI-gestützter Analysen und automatischer Ursachenanalyse unterstützt Instana Sie dabei, Probleme zu erkennen und zu lösen, bevor sie kritische Ausmaße annehmen, um so eine optimale Leistung und Verfügbarkeit Ihrer gesamten IT-Infrastruktur sicherzustellen.