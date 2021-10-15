Mit einer VPC kann ein Unternehmen ein virtuelles Netzwerk definieren und steuern, das logisch von allen anderen Public Cloud-Tenants isoliert ist, wodurch ein privater, sicherer Bereich in der Public Cloud entsteht.

Stellen Sie sich die Infrastruktur eines Cloud-Providers wie ein Mehrfamilienhaus vor. Als Tenant oder Mieter einer Public Cloud teilen Sie sich eine Wohnung mit anderen Mitbewohnern. Im Gegensatz dazu ist eine VPC wie Ihre eigene private Wohnung. Das heißt, kein anderer hat den Schlüssel und niemand kann den Bereich ohne Ihre Erlaubnis betreten.

Die logische Isolation einer VPC wird durch die Verwendung virtueller Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen implementiert, mit denen ein Unternehmenskunde ganz genau bestimmen kann, welche IP-Adressen oder Cloud-Anwendungen auf bestimmte Ressourcen zugreifen dürfen. Diese Funktion ist analog zu den Steuerelementen „Nur für Freunde“ oder „Öffentlich/Privat“ bei Social Media-Konten, die einschränken, wer Ihre ansonsten öffentlichen Beiträge sehen kann und wer nicht.

VPC fällt unter die Kategorie Infrastructure-as-a-Service (IaaS), eines der vier beliebtesten Cloud-Service-Angebote, zusammen mit Platform-as-a-Service (PaaS), Software-as-a-Service (SaaS) und Serverless. Alle führenden Cloud-Service-Provider bieten VPC-Lösungen an, darunter Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud, IBM® Cloud, Oracle Cloud Platform, VMware und weitere.

Branchen, die ein hohes Maß an Sicherheit, Datenschutz und Kontrolle über ihre Daten erfordern, darunter das Gesundheitswesen, der Finanzsektor und die öffentliche Verwaltung, bevorzugen häufig VPCs. Laut einem Bericht von Future Market Insights, Inc. wird der Marktanteil der Virtual Private Cloud (VPC) voraussichtlich von 38,8 Milliarden USD im Jahr 2022 auf 129,6 Milliarden USD im Jahr 2032 wachsen.1 Zu den treibenden Kräften hinter diesem Wachstum zählen die steigende Nachfrage nach einfach zu installierenden und kostengünstigen Notfallwiederherstellungslösungen (Disaster Recovery – DR) sowie die zunehmende Nutzung der Virtual Private Cloud bei kleinen und mittleren Unternehmen.2

Sehen Sie sich dieses Video mit Ryan Sumner von IBM Cloud an, um einen tieferen Einblick in VPC, ihre Architektur und ihre Vorteile zu erhalten.