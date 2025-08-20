Was bedeutet Multi-Tenant?

In der Multi-Tenant-Softwarearchitektur – auch als Multi-Tenant-Funktionalität für Software bezeichnet – bedient eine einzelne Instanz einer Softwareanwendung (mit der zugehörigen Datenbank und Hardware) mehrere Tenants (Benutzerkonten). Ein Tenant kann ein einzelner Benutzer sein. In den meisten Fällen handelt es sich jedoch um eine Benutzergruppe (z. B. eine Kundenorganisation), die über gemeinsamen Zugriff auf und Zugriffsrechte in der Anwendungsinstanz verfügt. Die Daten der einzelnen Tenants sind voneinander isoliert und nicht sichtbar für die anderen Tenants, die die Anwendungsinstanz gemeinsam nutzen. Dadurch werden Datenschutz und Datensicherheit für alle Tenants sichergestellt.

Multi-Tenant-Funktionalität für Software ist die Basisarchitektur für Software-as-a-Service (SaaS). Wenn Ihre Organisation mit salesforce.com, HubSpot oder einem anderen cloudbasierten SaaS-Angebot arbeitet, sind Sie ein Tenant innerhalb eines Multi-Tenant-Angebots.

Der Begriff Multi-Tenant wird gelegentlich auch für Angebote mit Cloud-Hosting verwendet. Beim Multi-Tenant-Hosting (auch als gemeinsames Hosting bezeichnet) wird ein einzelner physischer Computer oder eine virtuelle Maschine (VM) von mehreren Benutzern oder Kundenorganisationen gemeinsam genutzt. Lösungen für Multi-Tenant-Hosting werden von Cloud-Serviceprovidern in der Regel als kostengünstige Alternative zu Single-Tenant- oder dedizierten Hosting-Lösungen angeboten.

Im weiteren Verlauf dieses Artikels geht es um Multi-Tenant-Funktionalität für Software. Weitere Informationen zu Multi-Tenant-Hosting und Single-Tenant-Hosting finden Sie hier.