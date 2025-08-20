Was bedeutet Multi-Tenant?

In der Multi-Tenant-Softwarearchitektur – auch als Multi-Tenant-Funktionalität für Software bezeichnet – bedient eine einzelne Instanz einer Softwareanwendung (mit der zugehörigen Datenbank und Hardware) mehrere Tenants (Benutzerkonten). Ein Tenant kann ein einzelner Benutzer sein. In den meisten Fällen handelt es sich jedoch um eine Benutzergruppe (z. B. eine Kundenorganisation), die über gemeinsamen Zugriff auf und Zugriffsrechte in der Anwendungsinstanz verfügt. Die Daten der einzelnen Tenants sind voneinander isoliert und nicht sichtbar für die anderen Tenants, die die Anwendungsinstanz gemeinsam nutzen. Dadurch werden Datenschutz und Datensicherheit für alle Tenants sichergestellt.
Multi-Tenant-Funktionalität für Software ist die Basisarchitektur für Software-as-a-Service (SaaS). Wenn Ihre Organisation mit salesforce.com, HubSpot oder einem anderen cloudbasierten SaaS-Angebot arbeitet, sind Sie ein Tenant innerhalb eines Multi-Tenant-Angebots.
Der Begriff Multi-Tenant wird gelegentlich auch für Angebote mit Cloud-Hosting verwendet. Beim Multi-Tenant-Hosting (auch als gemeinsames Hosting bezeichnet) wird ein einzelner physischer Computer oder eine virtuelle Maschine (VM) von mehreren Benutzern oder Kundenorganisationen gemeinsam genutzt. Lösungen für Multi-Tenant-Hosting werden von Cloud-Serviceprovidern in der Regel als kostengünstige Alternative zu Single-Tenant- oder dedizierten Hosting-Lösungen angeboten.
Im weiteren Verlauf dieses Artikels geht es um Multi-Tenant-Funktionalität für Software. Weitere Informationen zu Multi-Tenant-Hosting und Single-Tenant-Hosting finden Sie hier.
Im Vergleich zur Single-Tenant-Architektur, bei der für jeden Tenant eine eigene Instanz der Anwendung, der Datenbank und der unterstützenden Hardware bereitgestellt wird, bietet die Multi-Tenant-Architektur klare Vorteile für Softwareprovider und Tenant-Kunden, einschließlich der folgenden:
Der Begriff „Multi-Tenant-Cloud“ wurde in der Vergangenheit oft als Synonym für gemeinsam genutztes Hosting oder für eine Architektur verwendet, in der Kunden Rechenressourcen in einer öffentlichen oder privaten Cloud gemeinsam nutzen. Heute stellen die meisten führenden Cloud-Serviceprovider ihre Angebote (soweit es sich nicht um dedizierte Hosting-Services handelt) überwiegend auf der Grundlage des Multi-Tenant-Modells bereit. Dieses Modell ermöglicht den Providern die maximale Nutzung der Hardware und Infrastruktur ihrer Rechenzentren und damit die Bereitstellung von Cloud-Services für ihre Kunden zu möglichst geringen Kosten.
Beim Auswählen einer Datenbank für Multi-Tenant-Anwendungen müssen die Entwickler die Balance zwischen Kundenwünschen und Datenisolierung und einer flexiblen Lösung finden, die schnell und kostengünstig an zunehmenden oder kurzzeitig besonders umfangreichen Anwendungsdatenverkehr angepasst werden kann.
Für eine vollständige Isolierung kann der Entwickler eine separate Datenbankinstanz für jeden Tenant zuweisen. Im Gegensatz dazu können für eine maximale Skalierbarkeit alle Tenants dieselbe Datenbankinstanz gemeinsam nutzen. Die meisten Entwickler entscheiden sich jedoch für die Verwendung eines Datenspeichers wie PostgreSQL, der es jedem Tenant ermöglicht, ein eigenes Schema in derselben Datenbankinstanz zu verwenden (auch als „Soft Isolation“ bezeichnet). Dieses Verfahren verbindet das Beste aus beiden Welten.
