Was ist Serverhosting?

Beim Shared Hosting – der grundlegendsten und kostengünstigsten Form des Serverhostings – werden die Ressourcen eines physischen Servers virtualisiert und mehreren Mandanten (Benutzern oder Unternehmenskonten) zu gleichen Teilen zur Verfügung gestellt. Geteiltes Hosting ist ideal für einfache, persönliche Websites und Webanwendungen mit wenig Traffic, geringen technischen Anforderungen und begrenzten Leistungs- oder Sicherheitsanforderungen.

Da jedoch allen Tenants eine begrenzte Kapazität eines einzelnen Servers zugewiesen wird, erlauben die Anbieter nicht, dass Websites über ein bestimmtes Limit hinaus skaliert werden. Und Shared Hosting ist das Serverhosting-Modell, das am anfälligsten für „laute Nachbarn“ ist – also für Tenants, deren Anwendungen unerwartet mehr als ihren Anteil an Ressourcen verbrauchen und so Leistungsprobleme für andere Tenants verursachen. Weitere Informationen zum Shared Hosting finden Sie unter „Was ist Cloud-Hosting?“ und „Webhosting: Eine Einführung“.