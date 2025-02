Was ist Webhosting?

Die Betriebszeit ist ein Maß für die Zeit, die eine Website ohne Serviceunterbrechung verfügbar ist. Sie wird in der Regel als Prozentsatz über einen bestimmten Zeitraum gemessen, oft über ein Jahr. Jeder Anbieter ist bestrebt, die Betriebszeit so hoch wie möglich zu halten, und verschiedene Unternehmen haben ihre eigenen Anforderungen an die Betriebszeit. Beispielsweise haben Unternehmen, die auf den konsistenten Zugriff auf Echtzeitinformationen angewiesen sind, wie einige medizinische Einrichtungen, Banken und Behörden, möglicherweise strengere Anforderungen an die Betriebszeit.

Zwar kann kein Anbieter eine 100-prozentige Betriebszeit garantieren, aber die meisten Unternehmen bemühen sich, den „Five 9s“-Standard für Hochverfügbarkeit zu erfüllen, was einer jährlichen Betriebszeit von 99,999 % entspricht. Dieser Prozentsatz entspricht im Durchschnitt etwa sechs Minuten Ausfallzeit pro Jahr.



Übermäßige Ausfallzeiten können für viele Unternehmen Umsatzeinbußen, eine schlechte Customer Experience oder sogar regulatorische und Sicherheitsrisiken bedeuten. Das Service Level Agreement (SLA) zwischen einem Webdienstanbieter und dem Kunden beinhaltet in der Regel eine Verfügbarkeitsgarantie, die festlegt, in welchem Prozentsatz eine Website voraussichtlich verfügbar sein wird.