Was ist Cloud-Hosting?

Im Gegensatz zu herkömmlichem Hosting, das einen einzigen Server für die Bereitstellung von Anwendungen und Websites verwendet, basiert Cloud-Hosting auf einem Netzwerk verbundener virtueller und physischer Cloud-Server, was eine höhere Flexibilität und Skalierbarkeit gewährleistet. Wenn beispielsweise ein Server in der Cloud ausgelastet ist, kann der Cloud-Service-Provider (CSP) Ihre Website oder Anwendung auf einem anderen Server ausführen.

Cloud-Hosting basiert auf Virtualisierung, bei der Software eingesetzt wird, um eine Abstraktionsebene über die Computerhardware zu schaffen. Die Hardwarekomponenten eines einzelnen Computers – wie Prozessoren, Arbeitsspeicher und Speicher – können in mehrere Virtual Machines (VMs) unterteilt werden. Die Virtualisierung ist für Cloud Computing von grundlegender Bedeutung, da sie die effiziente Nutzung von Ressourcen ermöglicht. Dadurch können Cloud-Benutzer die benötigten Computing-Ressourcen kaufen, wenn sie sie wirklich benötigen, und diese Ressourcen kosteneffizient skalieren.

Benutzer können auf die meisten Cloud-Hosting-Dienste über eine einfach zu bedienende, webbasierte Benutzeroberfläche zugreifen und Software-, Hardware- und Service-Anfragen stellen, die sofort bearbeitet werden. Sogar die Software- und Hardware-Updates können automatisch erfolgen.

Die nichtfunktionalen Anforderungen an Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Hochverfügbarkeit bleiben sowohl bei Inhouse- als auch bei Cloud-Hosting-Ansätzen dieselben. Cloud-Hosting bietet jedoch einen breiteren Pool an IT-Ressourcen, um diese Anforderungen mit einem höheren Maß an Zuverlässigkeit zu erfüllen.

Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und hohe Verfügbarkeit können außerdem automatisch an die Lösungsanforderungen eines Unternehmens angepasst werden. Diese Funktion wird als anwendungsbewusste Dienstbereitstellung bezeichnet und über softwaredefinierte Umgebungen (SDEs) implementiert. SDEs stellen automatisch und dynamisch Rechen-, Netzwerk- und Datenspeicherressourcen entsprechend den Anwendungsanforderungen bereit und tragen so zur Maximierung der Effizienz und Optimierung der Dienste bei.