IBM Cloud Block Storage

IBM® Cloud Block Storage for VPC ist eine Hypervisor-montierte, leistungsstarke Datenspeicherlösung für Ihre virtuellen Serverinstanzen. Block Storage for VPC bietet einen Kapazitätsbereich von 10 GB bis 16.000 GB für alle verfügbaren Profile und ermöglicht die Erhöhung der Volume-Kapazität in GB zusammen mit der IOPS-Abstimmung für ein an eine Instanz angeschlossenes Volume.