Die Blendow Group steht an der Spitze des Rechtswissens und der Informationsverbreitung in Schweden und hat sich als zentrale Ressource für Rechtsnachrichten, Bildung und Expertenanalysen etabliert. „Unser Auftrag erfordert, dass wir eine Vielzahl juristischer Dokumente analysieren, zusammenfassen und bewerten, von Gerichtsurteilen bis hin zu Gesetzen und Rechtsprechung. Dieser massive Informationszufluss, der von unserem eher kleinen Team verarbeitet wird, verlangt eine skalierbare Lösung“, erklärt Johan Wallquist, Chief Digital Innovation Officer und verantwortlich für alle KI-Initiativen bei der Blendow Group. Als Reaktion auf diese Herausforderung tat sich die Blendow Group mit IBM Client Engineering und NEXER zusammen, um die transformative Kraft der KI in der Rechtsanalyse zu nutzen. Die Partnerschaft führte zur Entwicklung eines innovativen KI-gestützten Tools, das die umfassenden Funktionen von IBM® watsonx.ai™ nutzt. IBM watsonx.ai ist eine integrierte Suite von KI-Tools, die für eine sichere, kollaborative Datenverwaltung und Prozessautomatisierung entwickelt wurde. Ziel dieser Zusammenarbeit war es, die Art, in der die Blendow Group mit einer Vielzahl von Rechtsdokumenten umgeht, zu ändern. Unter Nutzung des Technologie-Stacks von IBM, beispielsweise IBM Cloud Object Storage, IBM Container Registry, IBM Cloud, IBM Code Engine und IBM App ID, wurde die KI-Lösung darauf zugeschnitten, die Effizienz und den Umfang unserer Rechtsdokumentenanalyse zu steigern. Diese KI-Lösung kann ausgezeichnet durch eine Vielzahl rechtlicher Dokumente navigieren, von detaillierten Gerichtsentscheidungen bis hin zu umfangreichen Gesetzestexten und Vorschriften. Sie verbessert die Recherche und Analyse und rationalisiert den Prozess der Erstellung rechtlicher Inhalte, während gleichzeitig die größtmögliche Vertraulichkeit sensibler Daten gewahrt bleibt. Im Rückblick auf die Pilotphase kommentiert Johan Wallquist: „Die Professionalität von IBM in den Projekt- und Entwicklungsprozessen war wirklich beeindruckend. Diese Lösung verspricht nicht nur eine Rationalisierung unseres Content-Aufbereitungsprozesses, sondern auch eine deutliche Verbesserung unserer Fähigkeit, ein breites Spektrum an Rechtsdokumenten zu durchsuchen und zu analysieren.“

Das Pilotprojekt zeigte im Durchschnitt sehr vielversprechende Ergebnisse und geschätzte 70 % Reduzierung der für die Entdeckung und Analyse von Rechtsdokumenten erforderlichen Zeit 80%ige Steigerung bei der Abdeckung eines vielfältigen Spektrums an Rechtstexten 90 % Verkürzung des Zeitaufwands zur Zusammenfassung und Analyse dieser Dokumente

Wir stehen erst am Anfang dieser Reise. Diese Zusammenarbeit mit IBM hat uns in unserer Überzeugung bestärkt, dass die juristische Informationsverarbeitung (Legal Intelligence) an der Schwelle zu einer transformativen Ära steht, und die Blendow Group ist bereit, diese Revolution anzuführen. Johan Wallquist Chief Digital Innovation Officer Blendow Group